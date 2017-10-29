Сезон стал историей

Пока любители спорта внимательно наблюдали за недавними противоречивыми выступлениями сборной России по футболу и отечественных клубных команд в различных европейских кубках, в нашем городе благополучно завершился футбольный чемпионат Балашовского района 2017 года.



Как известно, в этом многомесячном турнире принимали участие восемь команд. Матчевые встречи проходили по круговой системе (в два круга) на стадионах СОК «Олимп» и «Торпедо».

В итоге напряженной и интригующей турнирной борьбы чемпионами Балашовского района по футболу 2017 года стали футболисты команды ФК «Мельница» (капитан А. Кулаков), набравшие 38 очков. Второе призовое место заняла команда «Восход» (28 очков), в решающем поединке обыгравшая со счетом 3:2 своих «визави» из коллектива «АТП – 2005» (28 очков), оказавшихся на третьей ступени пьедестала почета. Вслед за лидерами расположились команды

«Мир Шин» (18 очков), «Газовик» (14 очков), «Карьер» (13 очков), «ДЮСШ» (9 очков) и «Заря» (4 очка).

По итогам турнира на официальной церемонии награждения все команды-призеры были награждены кубками и дипломами, а футболисты - медалями

и грамотами управления культуры, спорта и туризма администрации Балашовского муниципального района.

Кроме того, были отмечены и ведущие игроки турнира, которых поздравил заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма БМР С.П. Голов. В частности, победителем в номинации «Лучший бомбардир» стал Алексей Белоусов («АТП -2005»). «Лучшим вратарем» был признан Александр Фролов («Восход»). «Лучший защитник» - Александр Даренков («АТП -2005») и «Лучший нападающий» - Иван Карягин («Мельница»).

"БП" №№160-161 от 26 октября.