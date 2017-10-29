Сделаем Балашов комфортным и благоустроенным

В администрации Балашовского муниципального района в формате круглого стола прошло расширенное заседание общественной комиссии по контролю за благоустройством дворовых территорий и общественных пространств, которую возглавляет член Общественного совета БМР Ю.И. Пятрин.



Наряду с членами общественной комиссии в работе заседания приняли участие представители администрации БМР, глава муниципального образования город Балашов В.И.Якубович, городские и районные депутаты, члены Общественного совета Балашовского муниципального района…

Участники круглого стола обсудили два вопроса: "Об исполнении программы по созданию комфортной городской среды в г. Балашове в 2017 году" и "О перспективах развития комфортной городской среды в г. Балашове в 2018 году".

Основным докладчиком по заявленным вопросам выступил руководитель МКУ "Управление по строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района" В.И. Суслин.

В качестве наиболее ярких примеров реализации в нынешнем году программы по созданию в Балашове комфортной городской среды, вообще, и благоустройству общественных мест, в частности, Владимир Ильич назвал участок улицы Рабочей (между улицами Луначарского и К.Маркса), который был основательно переделан в рамках подготовительных мероприятий к прошедшему в сентябре межрегиональному фестивалю "Театральное Прихоперье", и участок улицы К.Маркса в районе дома №39. Здесь не только были заменены бордюрные камни и пришедшие в негодность лестничные переходы, но и положено новое асфальтовое покрытие, посеяна газонная трава. Но, пожалуй, самое главное - этот участок улицы стал гораздо более удобным для так называемых маломобильных групп граждан…

Что же до благоустройства дворовых территорий, то на нынешний год в соответствующую программу попали свыше трех десятков дворовых территорий. На сегодняшний день, по информации В.И. Суслина, уже приняты девять облагороженных дворовых территорий. На остальных с большей или меньшей интенсивностью работа продолжается.

Владимир Ильич особо подчеркнул, что за соблюдением качества работ следит специальная организация, осуществляющая так называемый стройконтроль (в частности, отслеживаются объем выполненных работ, качество используемых стройматериалов, соответствие ГОСТам и иным техническим требованиям). Свой контроль выполняет и население города, жильцы домов, дворовые территории которых приводятся в порядок.

Участники круглого стола выразили озабоченность тем обстоятельством, что осенняя промозглая погода может негативно повлиять на темпы и, главное, качество работы подрядчиков. Впрочем, как заверил В.И. Суслин, строители приложат все усилия, чтобы погодные условия не сказались на их работе.

К слову сказать, действие обсуждавшейся за круглым столом программы рассчитано до 2022 года. Уже поступило заявок как от жителей, так и от управляющих компаний на благоустройство, ни много ни мало, 90 дворовых территорий. Если исходить из того факта, что на нынешний год намечено привести в порядок 34 дворовых территории, очевидно, что фронт работ по данной программе обеспечен, по крайней мере, еще на три года. Вместе с тем, конечно, очень важно посмотреть, насколько эффективно удастся осуществить первый этап этой очень важной во всех отношениях программы. Члены комиссии по контролю за благоустройством дворовых территорий и общественных пространств, разумеется, будут и впредь очень скрупулезно и, если угодно, придирчиво оценивать эту работу. Ведь, по большому счету, в успехе заинтересованы не только жильцы того или иного двора, но и город в целом.

"БП" №№160-161 от 26 октября.

