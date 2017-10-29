Незабываемый вечер в компании группы "Кватро"

День 11 октября обещал быть необычным. Необычным потому, что вечером нашей семье предстояло посетить концерт невероятно талантливой вокальной группы «Кватро» в городе Саратове.



Знаменитые московские артисты привезли с собой программу с говорящим названием «Лучшее».

В этот вечер зал Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке был переполнен. На сцене все было готово: места для оркестра и, конечно же, рояль...

И вот погас свет. Еще несколько секунд ожидания, и под бурные аплодисменты на сцену вышли ОНИ. Одетые с иголочки, в ослепительно-белых рубашках, синих велюровых пиджаках, на лицах сияли улыбки.

С первыми нотами сердце замерло - зазвучало любимое «Adagio», финальное многоголосие которого вызвало бурные овации. За ним «Памяти Caruso», «Volare» – всё на итальянском языке. Дальше пошли советские шлягеры: «Все, что было», «Две гитары», «Три года ты мне снилась», «Арго», «Конь», «Есть только миг», исполненные с необыкновенной глубиной и искренностью. Ставшая уже народной «Смуглянка» на концертах группы вообще особый номер, так как исполняют ее артисты а капелла2 вместе с залом, дирижируя прямо со сцены (все четверо, помимо вокального, имеют еще и дирижерское образование), а потом к недоумению публики неожиданно уходят со сцены и тут же со словами «Мы вам нужны, вообще?» возвращаются, чтобы допеть песню. Далее под рояль в сопровождении «виртуальных» музыкальных инструментов прозвучала «Guarda che luna» и кое-что из новенького. Под «Songfrom a secret garden» (аккомпанировал сам Леонид) Антон Сергеев сказал много теплых и добрых слов в адрес поклонников, поделился сокровенными чувствами, которые они каждый раз испытывают, выходя на сцену, и радостью от возможности дарить зрителям счастье своим творчеством; завершился номер его потрясающим вокализом3, демонстрирующим его редкий талант брать высокие ноты. Мощь и красота этого уникального голоса буквально пригвоздили к креслу, сдержать слезы было невозможно…

Это надо услышать еще не один раз, чтобы понять, прочувствовать. Что и сказать, исполнено блестяще!

Ближе к концу программы прозвучали «7000 над землей», «Кто тебе сказал» и знаменитая «Свадьба», в которой было где разгуляться мощному и глубокому басу Данилы. Исполнение «Синей вечности» впечатлило всех без исключения. Первая партия Данилы создала картину всеобъемлющего спокойствия моря на рассвете, но далее это спокойствие нарушается вступлением роскошного бархатного баритона Леонида. И вот перед нами уже совсем другое море – волнующееся. Нежный и мягкий голос Антона Боглевского вернул спокойствие свободной стихии, но проникновенное соло высокого тенора Антона Сергеева окончательно рушит эту идиллию, и вот перед нами разбушевавшаяся морская пучина, усмирить которую не в силах никто и ничто. Финальное слияние голосов потрясло окончательно. Под многочисленные «Браво!», которые, кстати, звучали после каждого номера, зрительный зал рукоплескал. Ребята поняли, что их не отпустят без номера на бис, и спели «Любовь, похожую на сон». Но и после этой песни зал не успокоился. Аплодировали уже стоя, из всех уголков доносилось «Браво!», «Молодцы!», кто-то кричал «Спасибо», а кто-то просил «Еще, еще!». И когда все присутствующие подхватили это короткое, но энергичное «ещё», в котором слышалась чуть ли не мольба, ребята сдались и спели-таки ещё. Ну, тут и гадать не надо, это была песня «Летящей походкой». Зрители не только аплодировали на протяжении всего номера, но пели вместе с «Кватро» и даже танцевали.

На этой позитивной волне все бы и завершилось, но самое интересное ожидало впереди...

Не помню, как шла дарить цветы. Помню, что уже все подарили, а зал все не унимался – аплодировал. И вот тут-то я поняла, что сейчас артисты могут уйти и больше не выйти к публике. Много раз прокручивала эту сцену в голове, все боялась, что и двух слов связать не смогу, ведь у меня такое впервые в жизни. Цветы пошли дарить с сыном. Подхожу к сцене на удивление легко и спокойно, вот передо мной уже Антон Сергеев. Его взгляд не отнял дара речи и не обратил в статую, наоборот, вселил уверенность и придал сил. Смотрю на него, и с моих уст сами собой срываются слова благодарности... Вот и Леонид, мило улыбнулся и с благодарностью принял букет.

После концерта мы встретились со знакомой, которая провела нас туда, куда вход доступен далеко не всем - за кулисы. Открываем дверь, и тут... они! Все четверо! Несколько таких же «избранных» делали фото с артистами, мы ждали своей очереди. Вот ребята освободились. Я вынимаю из сумочки диск духовных песнопений «Тебе поем» и протягиваю Антону Сергееву с просьбой подписать. Он удивленно смотрит на меня и спрашивает: «Где Вы его достали? Даже у нас уже такого нет!». «Правильно, – отвечаю, – так и должно быть – все диски у поклонников!». Антон забирает диск и уходит в гримёрную, где они с Леонидом поставили свои автографы. Пока половина группы подписывала диск, я, пользуясь случаем, поздравила Антона Боглевского с прошедшим накануне концерта днем рождения.

Через пару минут Антон выносит диск, передает его сначала Антону, затем Даниле на подпись и.... торжественно вручает мне. (на фото) Получить подписанный диск из рук Антона Сергеева для меня приятно вдвойне. Именно он полгода назад откликнулся на мою просьбу помочь с «минусовкой» к песне «Bella ciao», которую мы с детьми исполнили на итальянском (!) языке на ежегодном школьном фестивале военно-патриотической песни. Не забываю (теперь уже при личной встрече) поблагодарить артиста и за это.

И напоследок общее фото на память.

Счастью не было предела. Этот вечер – чудесная сказка, в которой нам посчастливилось побывать наяву. Спасибо группе «Кватро» за возможность очутиться в этом волшебном мире музыки и необыкновенных голосов, за прекрасное настроение, которое они дарили весь вечер, за невероятную энергетику и сильнейшие эмоции и чувства, которые никогда не забудутся и будут согревать и радовать в трудные минуты. Хочется пожелать артистам здоровья, дальнейших творческих успехов, покорения новых мировых сцен и, конечно же, любящей и благодарной публики.

1 Классикалкроссовер (Classical Crossover) – музыкальный стиль, формирующий актуальное звучание музыкальных произведений на основе незыблемых законов гармонии и звучания классической музыки – путем гармоничного объединения современных ритмов, прогрессивных стилей и классического, симфонического звучания.

2 A Capella – сольное или же многоголосное пение без оркестрового, музыкального сопровождения.

3 Вокализ - пение без слов, также пьеса для голоса без слов, из одних гласных звуков.



"БП" №№160-161 от 26 октября.