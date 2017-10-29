Наша Даша - сильнейшая в мире!

В сербском городе Нови – Сад, на арене SPENS, на днях прошло первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.



Организаторами соревнований выступили Международная Федерация самбо (FIAS) и Сербская федерация самбо. Право участвовать в мировом спортивном форуме получили сильнейшие самбисты планеты 1997 -1998 и 1999 - 2000 годов рождения. Всего было разыграно 40 комплектов медалей.

Примечательно, что в составе сборной команды Российской Федерации выступала и воспитанница Балашовской ДЮСШ Дарья Типчук (тренер - преподаватель ДЮСШ С.В. Разваляев), ныне представляющая Краснодарский край. Она боролась в весовой категории свыше 80 килограммов среди юниорок. Одержав во всех поединках убедительную победу, Дарья заняла первое место и стала победительницей первенства мира. Поздравляем!

"БП" №№158-159 от 24 октября.