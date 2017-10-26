В Саратовской области пройдет Большой этнографический диктант

Объявлены региональные площадки диктанта

3 ноября, накануне Дня народного единства, в каждом субъекте Российской Федерации пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант».

Участником диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.



Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральные и региональные вопросы. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 12 декабря 2017 года. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Места проведения Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» в Саратовской области:

город Саратов:

Саратовский научно-исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 11 корпус (г. Саратов, ул. Астраханская, 83);

Саратовский областной педагогический колледж (г. Саратов, ул. Радищева, 20);

Лицей № 37 Фрунзенского района г. Саратова (г. Саратов, Мирный пер., 3);

город Энгельс:

Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ им. Гагарина Ю.А. (г. Энгельс, пл. Свободы, 17);

город Балаково:

Средняя школа № 28 г. Балаково Саратовской области (г. Балаково, ул. Трнавская, 38);

Гимназия № 1 г. Балаково Саратовской области (г. Балаково, ул. Пионерская, 1);

город Вольск:

Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова (г. Вольск, ул. Комсомольская, 202);

Гимназия имени Героя Советского Союза В.В. Талалихина г.Вольска (г. Вольск, пл. Равенства, 96);

город Балашов:

Гимназия им. Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева (г. Балашов, ул. Ленина, 22).

Контактные лица в министерстве образования Саратовской области Темникова Елена Владимировна контактный телефон 8 (845 2) 49-19-60, Березин Сергей Валентинович контактный телефон 8(845-2) 49-19-53.

Министерство образования Саратовской области

