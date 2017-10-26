Общественный совет при МО МВД России «Балашовский» поздравляет весь личный состав, ветеранов, а также их родных и близких с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел!

Во все времена сотрудники органов внутренних дел самоотверженно стоят на страже Закона, защищая конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, обеспечивают безопасность и правопорядок в стране, зачастую рискуя своей жизнью.



Особые слова благодарности – ветеранам органов внутренних дел. Ваша активная жизненная позиция и энергия, являются примером для всех нас. В этот праздничный день примите слова признательности за ваш труд, терпение, мудрость и выдержку.

Спасибо матерям, женам и детям сотрудников полиции, которые хранят тепло домашнего очага, разделяют успехи и неудачи, с волнением ждут своих родных со службы.

В этот праздничный день искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла, новых достижений в продвижении по службе. Добра и мира вашим семьям!

Общественный совет при полиции будет всегда опорой в вашей нелегкой и нужной для всех работе.

Общественный совет при МО МВД России «Балашовский