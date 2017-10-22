А.В. Вендров: "Качество превыше всего..."

В ряду балашовских сельхозтоваропроизводителей ООО «БКХП-Репное», возглавляемое А.В. Вендровым, на протяжении последних нескольких лет неизменно входит в число лидеров. Оно и неудивительно, ведь здесь на площади 3,4 тыс. га возделывают самые разнообразные культуры: озимые зерновые, чечевицу, подсолнечник, гречиху, просо, кукурузу…

Андрей Владимирович Вендров – фермер с более чем 12-летним стажем. Досконально знает все тонкости и нюансы работы на земле и возделывания той или иной культуры. А вот выращиванием сахарной свеклы рискнул заняться только около трех лет назад. Рискнул и… не прогадал.

- Сахарная свекла всегда была и, по-видимому, еще долго будет оставаться одной из наиболее высокорентабельных культур, возделываемых в нашей зоне, - считает А.В.Вендров. – Я не собираюсь никого агитировать за сахарную свеклу. Культура эта действительно очень выгодная в экономическом плане. Но, вместе с тем, весьма затратная и требует к себе самого серьезного отношения. Чтобы получить хороший урожай, сахарной свекле надо отдавать всего себя: тщательно соблюдать все технологические процессы, вовремя и в нужном количестве вносить необходимые удобрения, словом, работать с душой и полной самоотдачей. Ну и погодный фактор тоже никто не отменял.

Погода в этом году и впрямь не давала фермерам расслабиться.

- Весной, как раз в тот момент, когда свекла, что называется, входила в рост, и надо было активно работать с нею, из-за интенсивных дождей сделать это в требуемом объеме и с соответствующим качеством не удалось, - рассказывает Андрей Владимирович. – Позже, когда летом установилась жара, резко активизировались всякого рода вредители. Особенно в нынешнем году нас одолел мотылек. Боролись с ним нещадно. Достаточно сказать, что если обычно мы выполняем в среднем четыре обработки (три гербицидные и одну фунгицидную), то на этот раз приходилось загонять технику на поля для обработки посевов до девяти раз…

Был и еще один немаловажный момент, сподвигнувший Андрея Владимировича заняться сахарной свеклой. Речь идет о проблеме реализации выращенного урожая. Не стоит забывать, что у нас в р. п. Пинеровка работает достаточно крупное сахаропроизводящее предприятие – ООО «Балашовский сахарный комбинат». Так что вопрос с реализацией урожая сладких корнеплодов решился достаточно быстро, и за эти годы проблем со сдачей сахарной свеклы на переработку не возникало. Главное, чтобы свекла была кондиционной и, вообще, отвечала предъявляемым требованиям… А по этим показателям нареканий со стороны переработчиков к сладким клубням, поставляемым с полей ООО «БКХП-Репное», обычно не поступает.

К слову сказать, Балашовский муниципальный район – один из трех районов Саратовской области, где выращивают сахарную свеклу. А хозяйство А.В. Вендрова, в свою очередь, входит в тройку крупнейших хозяйств нашего района, специализирующихся на возделывании данной культуры. В прошлом году в ООО «БКХП-Репное» площади, отведенные под сахарную свеклу, увеличили на 250 гектаров, так что теперь этой сладкой культурой занято 700 гектаров. Впереди только общества с ограниченной от-ветственностью «РОСАГРО- Саратов» и «Полесье».

Надо отдать должное А.В. Вендрову как руководителю хозяйства в том плане, что он четко расставляет приоритеты. Понимая, что сегодня на одном лишь энтузиазме людей далеко не уедешь, он стремится создавать хорошие условия для своих работников, укрепляет материально-техническую базу. Только за последние годы ООО «БКХП-Репное» закуплены свеклоуборочный комбайн, тракторы, сеялки, веялки, различное прицепное оборудование.

- К пробной копке свеклы мы приступили где-то в конце августа, - продолжает свой рассказ А.В. Вендров. – Тогда, честно говоря, показатели урожайности не впечатляли. Видимо, сказались засушливые июль и август. Но потом, по счастью, случились дожди, влаголюбивая свекла «ожила», соответственно и мы приободрились. На данном поле сейчас урожайность свеклы составляет порядка 450-500 центнеров с гектара. Честно говоря, рассчитываем, что урожайность еще подрастет…

Надо заметить, что одной из особенностей отечественного сельскохозяйственного производства, да, пожалуй, и не только отечественного, является ценообразование. Схема здесь предельно проста. Если урожай на ту или иную культуру выдался хороший, не говоря уже о рекордных показателях, как это, к примеру, случилось в нынешнем году с зерновыми (их, напомним, саратовские земледельцы собрали свыше 5 млн тонн), то цена на эту продукцию тут же проседает достаточно существенно. И наоборот. Неурожай определенной культуры почти сразу сказывается на цене, которая, естественно, растет. Поэтому парадоксальным образом высокие урожаи далеко не всегда бывают выгодны фермерам и крупным производителям.

Впрочем, на рынке (а мы, как-никак, живем в рыночной экономике) есть одно «железное» правило - качественный товар всегда стоит дорого. Поэтому-то Андрей Владимирович Вендров давно стремится руководствоваться в своей деятельности единственно верным, как мне кажется, алгоритмом - любая продукция, так или иначе ассоциирующаяся с названием предприятия ООО «БКХП-Репное», должна быть лучшей. И пока у него это вполне получается.

"БП" №№156-157 от 19 октября.