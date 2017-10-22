Живи и процветай, родная школа!

6 октября 2017 года состоялся юбилей ГБОУ СО «Школа АОП №11 г. Балашова». Нашей школе исполнилось 55 лет!



На праздничном мероприятии по этому поводу присутствовали почетные гости: глава МО город Балашов В.И.Якубович, руководитель областного совета общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Е.В.Лукьянова, заместитель председателя Собрания депутатов БМР С.М.Гладков, общественный помощник по правам ребенка в Саратовской области в Балашовском районе Ю.Г.Пакусина, заведующая филиалом ГБУ ДО СО ДЮСАШ «РиФ» в г. Балашове Г.Г.Забожец, представители администрации ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Родничок Балашовского района»…

Глава администрации МО город Балашов С.Ю.Александров приветствовал собравшихся в зале ветеранов педагогического труда, бывших руководителей школы, выпускников разных лет и передал юбилярам поздравительный адрес от главы БМР П.М. Петракова.

Праздник получился по-настоящему торжественным и радостным. Многие из находящихся в зале могли не только услышать свои фамилии в контексте исторических событий, которых было предостаточно более чем за полувековую историю нашей школы, но и увидеть себя на многочисленных красочных слайдах.

Разумеется, свою интересную праздничную программу к юбилею школы подготовили и ее нынешние воспитанники. Было много красивых добрых слов, стихов, песен и танцев.

55 лет – красивая дата. Две пятерки, как две оценки «отлично» пройденному школой, а также людьми, связанными с нею самыми тесными и неразрывными узами, пути.

За эти годы несколько десятков выпускников школы получили здесь знания и трудовые навыки, столь необходимые во взрослой жизни. Но едва ли не важнее были неизменные добрая поддержка и заботливое отношение к ребятам со стороны учителей и всего педагогического коллектива. Разумеется, для каждого поколения обучающихся наша школа была своей, особенной, но в то же время неизменно оставалась для всех родной и любимой. Ведь имеющиеся здесь традиции бережно сохраняются и передаются из года в год.

Не секрет, что любое образовательное учреждение держится, прежде всего, на людях, которые в нем работают. Без ложной скромности можно сказать, что в нашей школе подобрался уникальный педагогический коллектив: грамотный, работоспособный, стремящийся к познанию нового, понимающий обучающихся здесь детей и делающий все возможное, чтобы не просто дать им знания в рамках образовательной программы, но и подготовить к самостоятельной жизни.

Школа не стоит на месте, она развивается, двигается вперед. Наши учителя, как и их коллеги из других школ, используют в учебном процессе современные информационные технологии, здоровьесберегающие и инновационные проекты. Благодаря неустанным усилиям директора Е.Г.Кейб, школа подошла к своему нынешнему юбилею с заметно обновленной материально-технической базой.

В судьбе каждого человека есть своя школа, которая не только ведет в страну знаний, но и учит жизни, за годы обучения делает из маленького несмышленыша-первоклассника настоящую личность. Приятно отметить, что учащиеся и их родители говорят, что именно в нашей школе помогают преодолевать препятствия, которые возникают на пути ребят, что здесь работают замечательные учителя – понимающие и терпеливые…

Живи и процветай, родная школа!

