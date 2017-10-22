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Воскресенье, 22 октября 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Живи и процветай, родная школа!

6 октября 2017 года  состоялся юбилей ГБОУ СО «Школа АОП №11 г. Балашова». Нашей школе исполнилось 55 лет!
 

На праздничном мероприятии по этому поводу присутствовали почетные гости: глава МО город Балашов В.И.Якубович, руководитель областного совета общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка  в Саратовской области Е.В.Лукьянова, заместитель председателя Собрания депутатов БМР С.М.Гладков, общественный помощник по правам ребенка в Саратовской области  в Балашовском районе Ю.Г.Пакусина, заведующая филиалом ГБУ ДО СО ДЮСАШ «РиФ»  в г. Балашове Г.Г.Забожец, представители администрации ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Родничок Балашовского района»…
Глава администрации МО город Балашов С.Ю.Александров приветствовал собравшихся  в зале ветеранов педагогического труда, бывших руководителей школы, выпускников разных лет и передал юбилярам поздравительный адрес от главы БМР П.М. Петракова. 
Праздник получился по-настоящему торжественным и радостным. Многие из находящихся в зале могли не только услышать свои фамилии в контексте исторических событий, которых было предостаточно более чем за полувековую историю нашей школы,  но и увидеть себя на многочисленных красочных слайдах.
Разумеется, свою интересную праздничную программу  к юбилею школы подготовили и ее нынешние воспитанники. Было много красивых добрых слов, стихов, песен и танцев.
55 лет – красивая дата. Две пятерки, как две оценки «отлично» пройденному школой, а также людьми, связанными с нею самыми тесными и неразрывными узами, пути.
За эти годы  несколько десятков выпускников школы получили здесь знания и трудовые навыки, столь необходимые во взрослой жизни. Но едва ли не важнее были неизменные добрая поддержка и заботливое отношение  к ребятам со стороны учителей и всего педагогического коллектива. Разумеется, для каждого поколения обучающихся наша школа была своей, особенной, но в то же время неизменно оставалась для всех родной и любимой. Ведь имеющиеся здесь традиции бережно сохраняются  и передаются из года в год.
Не секрет, что любое образовательное учреждение держится, прежде всего, на людях, которые  в нем работают. Без ложной скромности можно сказать, что  в нашей школе подобрался уникальный педагогический коллектив: грамотный, работоспособный, стремящийся к познанию нового, понимающий обучающихся здесь детей и делающий все возможное, чтобы не просто дать им знания в рамках образовательной программы, но и подготовить  к самостоятельной жизни. 
Школа не стоит на месте, она развивается, двигается вперед. Наши учителя, как и их коллеги из других школ, используют в учебном процессе современные информационные технологии, здоровьесберегающие и инновационные проекты. Благодаря неустанным усилиям директора  Е.Г.Кейб, школа подошла к своему нынешнему юбилею  с заметно обновленной материально-технической базой.
В судьбе каждого человека  есть своя школа, которая не только ведет в страну знаний, но и учит жизни, за годы обучения делает из маленького несмышленыша-первоклассника настоящую личность. Приятно отметить, что учащиеся  и их родители говорят, что именно в нашей школе  помогают преодолевать препятствия, которые возникают на пути ребят, что здесь работают  замечательные учителя – понимающие и терпеливые…
Живи и процветай, родная школа!
 