По бездорожью - самоотверженным трудом

Нет, уважаемый читатель, это не продолжение известного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок» и не специальная дорожная бригада в нашем родном городе запечатлена на фото. Это простые жители улиц микрорайона Ветлянка, так и не дождавшись помощи от своего депутата Собрания депутатов Балашовского муниципального района, приводят в порядок проезжую часть отдельных улиц...



Думаю, не ошибусь, если предположу, что жители микрорайона Ветлянка хотели бы увидеть на своих улицах не только депутатов, за которых регулярно голосуют во время очередной избирательной кампании, но и городское (районное) начальство. И речь идёт вовсе не о комфортных встречах в летние месяцы или в оборудованном помещении. Вовсе нет. Лучше, если бы это случилось, к примеру, в весеннюю распутицу, в период затяжных дождей, промозглой и холодной осени или тем паче, снежной зимы. И не где-нибудь, а именно на тех улицах, по которым ни пройти ни проехать! Таково их общее пожелание.

Как местный житель, а также водитель с большим стажем, я не понаслышке знаю о коварстве так называемых «просёлочных» грунтовых городских дорог в эти времена года. Колдобина на колдобине, многочисленные ямы, залитые «дарами природы», огромные лужи, заполненные талым снегом и льдом, представляющие из себя сущие ловушки для автомобилистов.

Специального же покрытия (асфальта) такие улицы не видели, наверное, ещё с основания Балашова. И на то была причина. Асфальт во времена Екатерины Великой еще не изобрели. Мостили, как свидетельствуют исторические сведения, главные улицы привезёнными на телегах камнями да скреплёнными брёвнами.

Да что там говорить, если до сих пор и в самом районном центре есть улицы, которые ждут законного асфальтового покрытия, как манны небесной. Скажем, участок улицы Романова, что находится между улицами Софинского и Привокзальной. И если кто-то скажет, мол, на эти «злополучные» 100 метров разбитой проезжей части и тротуара не стоит обращать внимания, будет глубокого не прав. Ведь по этому, далеко не безопасному участку дороги, детишки вместе с родителями, бабушками и дедушками каждое утро спешат в МОУ СОШ №16, а кто-то направляется на СОК «Олимп» или в отделение почтовой связи №16. Да мало ли кто из балашовцев и по каким делам вынужден ходить по этой пересеченной местности…

Ямы, огромные лужи, открытые канализационные люки, не раз перекопанные участки дороги – все это уже порядком надоело не только жителям расположенных здесь частных и многоэтажных домов, но и учащимся и педагогам старейшей школы города. Не говоря уже про водителей.

Однако вернёмся в Ветлянку.

Понимая, что обращениями и ожиданиями чуда дорогу не вымостишь, инициативная группа, которую возглавили Н. П. Дёмина, Н. В. Тананыкина и В.А. Ледовский, внесли предложение на стихийном собрании жильцов вымостить самый опасный и, вместе с тем, жизненно важный участок улицы 2-й Полевой (от улицы Герцена на улицу Радищева).

В сухую погоду водители на частных авто, спецмашинах пусть с трудом, но все-таки могут выехать с асфальтированной улицы Ленина на улицы Радищева, Белинского, Молодой гвардии, Чкалова, Жуковского.. А вот с наступлением дождливой, ненастной погоды сюда въехать уже весьма проблематично. Достаточно спросить об этом факте водителей такси, машин «скорой медицинской помощи», горводоканала, газовой службы, полиции, пожарных автомобилей.

Своеобразная «дорога жизни» жителей семи улиц - это злополучный участок длиной в 250 метров и шириной 3 метра. Не говоря уже и о самих улицах. «Именно этот участок и поддерживает связь с городом – с «большой землей», как здесь с горечью шутят владельцы частных построек и автотранспорта. Вот его-то и решили для начала привести в порядок местные жители в погожие сентябрьские деньки. Как говорится, ударить самоотверженным трудом по бездорожью. На собранные денежные средства неравнодушных жителей и по объявлению в Интернете нашли нужных перевозчиков. Водители грузовиков в течение пяти дней возили битый кирпич и строительный мусор на обозначенный участок. Разравнивать его вышли и стар и млад.

Увидев развороченную дорогу, один из водителей сгрузил содержимое кузова и с сарказмом бросил собравшимся: «Да-а-а, здесь, как после бомбёжки… Вы как хотите, но курочить машину не буду!». С тем и отбыл восвояси.

С поставленной задачей - разбросать 17 огромных куч, привезённых самосвалами, - мои земляки и соседи, сознательные люди разных возрастов справились. Хотя, признаться, было нелегко.

Теперь каждый может проехать бывший злополучный участок мимо густо заросшего камышом, травой и водорослями «пожарного» пруда (превратившегося за десятилетия в обычный лягушатник) и оврага без опасений повредить машину. Замечу, что вся работа проводилась вручную: с помощью кувалд, лопат, тачек, ломов, граблей, принесённых самими импровизированными дорожными рабочими из дома.

Хочется сказать огромное человеческое спасибо всем, кто, принял участие в этой тяжелой работе по обустройству проезжей части, в том числе и за материальную помощь.

Отмечу, что в эти летние месяцы на городских «просёлочных грунтовках-улицах» велись работы самими жителями по засыпке битым кирпичом отдельных участков на улицах Герцена, Радищева, 2-ой Полевой, Белинского.

К сожалению, бездорожье – не единственная проблема. Усугубляет ситуацию частичное отсутствие освещенности улиц. Стоят железобетонные столбы, но кто заменит перегоревшие лампочки на 8-метровой высоте?

Вот почему жители перечисленных улиц пожелали встретиться с депутатом Собрания депутатов БМР, директором МУП «Благоустройство и озеленение» А.В. Алехиным.

Напомню, что именно ему как кандидату в депутаты дважды отдавали свои голоса жители Ветлянки в период избирательных кампаний 2011 и 2016 годов по избирательному округу №1.

На встречу с избирателями Андрей Валентинович согласился сразу. И уже на следующий день приехал на место встречи. В то же самое время очередные два самосвала высыпали содержимое кузовов на другой труднопреодолеваемый участок грунтовой дороги.

Беседа выдалась весьма насыщенной. Со всех сторон сыпались вопросы: «Когда сделаете дороги? Приезжайте и посмотрите, на что они похожи после дождей!». «Перегоревшие лампочки не меняются. В вечернее время ноги можно сломать!», «Когда снесут пожароопасный барак по улице Белинского, 24?», «Собак бродячих много!».

Надо отдать должное выдержке депутата. Каждый считал, что именно его вопрос самый главный и насущный. Но вскоре беседа перешла в спокойное русло. Так, жители узнали, что за дорогой они обязаны следить сами, и никто им бесплатно возить битый кирпич и строительный мусор не станет. А вот с грейдированием, т.е. срезанием верхнего пласта дороги, А.В. Алехин может помочь.

Также депутат ответил на другие вопросы, побеседовал с некоторыми жителями и вновь осмотрел злополучный барак. Что касается заброшенного и заросшего растительностью пруда в конце улицы Радищева, которому более полувека, то Андрей Валентинович пообещал выяснить, кому он принадлежит.

Что же касается уличного освещения, то здесь , видимо, стоит упомянуть, что в РФ действует все тот же Федеральный закон №131-ФЗ п. 19 ст. 14 от 06.10.2003 года (редакция от 28.11.2015) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", регламентирующий ответственность власти за уличное освещение на территории муниципалитета. Нормативные документы «СНИП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение» и другие стандарты регламентируют нормы уличного освещения. Есть менее известные документы, дающие понятие о том, каким должен быть уровень освещенности. Если территория городская (улицы и дороги), как в нашем случае, то за её освещение отвечает муниципалитет и его предприятия.

Наш пример вновь говорит, что бездорожье и отсутствие освещения – это угроза, как минимум, здоровью жителей.

И все бы ничего, да только в соответствии с всё тем же ФЗ №131 местная администрация обязана поддерживать дороги в населенном пункте в состоянии, пригодном для использования, то есть осуществлять её ремонт. И ничего не сказано, что ремонт дорог производится за счёт самих жителей. Скажем, ведь все водители регулярно платят немалые средства – транспортный налог!

Может, стоит уже обратить внимание на обозначенные проблемы? А мы поможем. Люди у нас добрые, хорошие...

P.S.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал: «Источник власти – народ, а депутаты – это представители». Да и губернатор Саратовской области Валерий Радаев держит вопрос дорог на контроле.

Нужно представителям власти – депутатам встречаться с людьми. И помнить, что они ещё их избиратели и электорат.

Как будет решаться данный вопрос грунтовых дорог и уличного освещения в микрорайонах Балашова – покажет время.

"БП" №№156-157 от 19 октября.