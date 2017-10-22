Учителям с большой буквы

День учителя – праздник не только представителей сферы образования, а буквально каждого человека, ведь наша жизнь невозможна без мудрых и знающих наставников...

По традиции педагогов чествовали в зале Центра культуры БМР. Праздник начался со зрелищного выступления народного театра молодежной моды «Алексия».

Ведущие праздничной программы: учителя А.С. Дьячин и В.В. Попова напомнили, что новый учебный год начался с Дня города, на котором была открыта Аллея одаренных детей.



Под аплодисменты на сцену вышли молодые педагоги, впервые в этом году пришедшие работать в образовательные учреждения Балашовского района. Разумеется, не забыли в этот день и о ветеранах педагогического труда.

- В древности не зря говорили, что лечить и учить – профессии от Бога, - отметил глава района П.М. Петраков, обращаясь к учительской общественности Балашовского района.

Павел Михайлович поблагодарил балашовских учителей за отличную подготовку детей, в том числе к сдаче экзаменов, за общественную работу, за тепло, которое они несут детям. Впрочем, одними лишь пусть и добрыми словами дело не ограничилось. Большая группа учителей, добившихся в своем профессиональном деле наиболее заметных успехов, получила из рук главы БМР почетные грамоты министерства образования РФ, министерства образования и правительства Саратовской области, администрации района, благодарственные письма депутата Госдумы М.А. Исаева.

Депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов также передал свои поздравления, поблагодарив за неравнодушие, верность выбранной профессии, каждо-дневный труд.

«Учитель и воспитатель – это те профессии, которые выбирают всей душой, - уверен председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков. – Ваш труд требует самоотверженности, душевных сил, терпения».

Начальник управления образования В.В. Шатковская назвала День учителя одним из самых известных и любимых профессиональных праздников. Потому что в жизни каждого человека был внимательный, отзывчивый наставник, готовый выслушать и помочь. «Желаю, - обратилась к присутствующим в зале Вера Владимировна, - чтобы спустя годы ваши ученики говорили о вас с теплотой и любовью. Уверена, что балашовское педагогическое сообщество – одно из лучших в регионе». За высокие показатели и многолетний добросовестный труд нескольким учителям были вручены почетные грамоты управления образования.

Слова благодарности прозвучали от священника Максима Карпова и, конечно, председателя районной организации профсоюза работников народного образования и науки Н.А. Юшковой, вручившей почетные грамоты профсоюза федерального и регионального значений.

Всего в этот день было награждено около 90 педагогов.

В 2002 г. в сквере Первой учительницы была открыта Доска почета работников образования Саратовской области. За годы существования на неё занесены более 250 имен. Есть среди них и педагоги Балашовского района. 4 октября состоялось традиционное ежегодное открытие Доски почета. В 2017-м году в летопись лучших работников образования Саратовской области от Балашовского района вписано имя учителя русского языка и литературы лицея М.В. Дмитриевой.

Замечательный подарок педагогам сделал С.Б. Суровов: актеры Балашовского драматического театра выступили с комедией «Номер тринадцать» по пьесе Рея Куни.

"БП" №№154-155 от 17 октября.



