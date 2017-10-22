Сергей Суровов поздравил учителей Балашовского и Романовского районов

В Балашове и Романовке состоялись торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику – Дню учителя.



В районных центрах прошли праздничные концерты, в рамках которых всем педагогам были вручены цветы, а лучшие учителя получили благодарственные письма от депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова.

«Искренне поздравляю работников районных средних общеобразовательных учреждений с этим замечательным праздником просвещения и выражаю глубокую признательность и благодарность за ваш самоотверженный труд, неравнодушие и верность педагогической миссии: ваша профессия никогда не потеряет своей значимости и актуальности!», – отметил в своем поздравлении Сергей Суровов.

Также при поддержке парламентария для более чем 800 учителей районных средних общеобразовательных учреждений были организованы благотворительные спектакли с участием актерской труппы Балашовского драмтеатра.

«В череде рабочих будней, наполненных учебными занятиями, мы в день нашего профессионального праздника смогли в теплой и дружеской обстановке встретиться и пообщаться с коллегами, стать участниками интересной концертной программы, посмотреть замечательный спектакль на новой сцене Балашовского драматического театра. Спасибо Сергею Борисовичу за такой яркий и масштабный праздник, который он помог организовать для учителей!», – поделилась впечатлениями учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ с. Репное» Светлана Саврасова.



"БП" №№154-155 от 17 октября.