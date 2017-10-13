Под таким названием в Центре дополнительного образования «Созвездие» (директор О.Е. Уварова) прошел недавно День открытых дверей. Надо заметить, что за летние месяцы здание Центра приобрело обновленный внешний вид – красивый, современный, торжественный. И очень приятно, что и главное презентационное мероприятие наступившей осени в ЦДО «Созвездие» в полной мере соответствовало заданному уровню, получилось ярким, динамичным, убедительным.



Кстати, ЦДО «Созвездие» с самого своего создания отличалось таким креативным подходом. Здесь дети могли выбрать для себя занятия в соответствии с интересами, развивать творческие, вокальные, танцевальные качества, изучать компьютерные технологии, фотоискусство, радиоэлектронику, изобретательское дело и многие другие интересующие их направления. А потому неудивительно, что все эти усилия принесли значимый результат, были замечены и по достоинству оценены в ходе различных конкурсов, турниров.

Так, в ходе недавнего празднования Дня города несколько коллективов ЦДО «Созвездие» были занесены на Аллею одарённых детей. Среди них знаменитая на всю страну Балашовская школа юных космонавтов им. А.А. Леонова, возглавляемая почетным гражданином Балашовского муниципального района В.А. Калядиным, и клуб старшеклассников «Лидер» (руководитель С.В. Новикова), вокально-инструментальный ансамбль «Калейдоскоп» (М.А. Хвалов) и творческое объединение «Художественное чтение» (Т.С. Финогенова), объединение технического моделирования и конструирования «Экспериментатор» (А.В. Лотарев), а также солистка ансамбля «Элегия» Эллина Оганесян (Е.Г. Соболева).

Что и говорить, впечатляет. Сам День открытых дверей «Парад талантов – 2017» получился столь же мощным и разнообразным. К примеру, уже на улице, перед зданием ЦДО «Созвездие», гости праздника могли ознакомиться с декоративно-прикладным творчеством и техническим моделированием, робототехникой и изобразительной деятельностью. Юные балашовцы имели прекрасную возможность в полной мере почувствовать прелести туристического похода и путешествия на байдарках. Однако главное действо развернулось непосредственно в уютном зале ЦДО «Созвездие», где балашовские ребята и их родители смогли насладиться номерами художественной самодеятельности в исполнении воспитанников Центра.

Нынешний парад искусств ЦДО «Созвездие» (ведущая Е.В. Ряснянская) включал как творческие номера юных мастеров вокала, так и искрометные выступления поклонников танца. Перед гостями праздника выступали фольклорная группа «Звонница» и ансамбль ложкарей «Русская мозаика», студия «Дебют» и танцевальные ансамбли «Забава», «Элегия», «Феникс», трио «Патриоты» и «Подружки», исполнители М. Глебова, М. Яшкина, Т. Баратова, Н. Серебрянский, дуэт Кузнецовых и другие. Более того, в ходе концертного номера, посвященного космической тематике, флаг Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в центр зала внесли юные космонавты – юнармейцы, ведомые начальником штаба местного отделения «Юнармии» подполковником запаса Н.В. Галевичем.

Словом, «Парад талантов – 2017» ещё раз убедил многих и многих балашовцев, что под сводами ЦДО «Созвездие» растет, обретает силу настоящее «созвездие» юных талантов, о которых в будущем обязательно услышат не только за пределами нашего города, региона, страны, но, быть может, и в космосе!

"БП" №№152-153 от 12 октября.