"Звездная палитра"

Так назывался концерт-презентация творческих коллективов МУК «Центр культуры БМР», который давно и прочно закрепил за собой неофициальный статус кузницы звезд и звездочек балашовской эстрады.



Пожалуй, ни одно сколь-нибудь серьезное мероприятие, проходящее в Балашове, не обходится без участия самодеятельных артистов Центра культуры. Причем речь идет не только о певцах-солистах и вокальных ансамблях, но и о хореографических коллективах, работающих в самых разных жанрах и направлениях танцевального искусства, а также, разумеется, о юных моделях и модельерах из молодежного театра моды «Алексия».

Кроме того, что воспитанники тех или иных кружков и секций районного Центра культуры регулярно обеспечивают творческое наполнение различных праздничных мероприятий, столь же регулярно они принимают участие и в различных смотрах, конкурсах, фестивалях как районного и областного масштаба, так и всероссийского и даже международного уровня. И не просто принимают участие, но и вполне достойно представляют Балашов, Саратовскую область, а то и Россию в целом, привозя домой дипломы лауреатов, а нередко и Гран-при.

Наверняка, многие маленькие и даже не очень маленькие балашовцы, из тех, кому выпала удача побывать на каком-нибудь городском или районном празднике и воочию увидеть, как лихо отплясывают девчонки и мальчишки, к примеру, из таких танцевальных коллективов, как «Фэнтези», «Флеш-дэнс», «Россияночка», не раз с замиранием сердца думали про себя: «Вот бы и мне так!». А ведь у них, как выясняется, есть вполне реальная возможность влиться в полюбившийся творческий коллектив. Было бы желание и чуть-чуть способностей. Ведь, как нас уверяют психологи, все дети по-своему талантливы. В каждом содержится недюжинный творческий потенциал, который необходимо лишь вовремя разглядеть и помочь раскрыться во всей полноте. Собственно, именно этим и занимаются руководители многочисленных творческих коллективов, работающих на базе МУК «Центр культуры БМР». В рамках прошедшего концерта-презентации они, собственно, и показали, что называется, товар лицом.

В этот вечер на сцене ЦК выступили танцевальные коллективы «Капельки», «Мультяшки», «Флеш-дэнс», «Звездочки», а также вокалисты и участницы театра мод. Ну, а уже после концерта каждый желающий имел возможность побеседовать с руководителем того или иного направления и записаться на занятия в понравившийся кружок. Так что, вероятно, уже в ближайшее время на балашовском эстрадном небосклоне зажгутся новые звездочки.

"БП" №№152-153 от 12 октября.

