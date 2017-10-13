Межрайонный фестиваль «Талант сквозь время» стал неотъемлемой частью нашей культурной жизни. Третий год артисты почтенного возраста из различных районов области радуют публику своим многогранным талантом. Атмосфера праздника чувствовалась буквально с порога. В вестибюле Центра культуры БМР развернулась выставка декоративно-прикладного творчества

«Бабушкин сундучок».



Наши бабушки – самые рукодельные. Они умеют и игрушки вязать, и картины вышивать, и делать топиарии. С легкостью мастерят корзиночки и всевозможные сундучки.

Праздник День пожилых людей решили переименовать в День мудрости и доброты. Очень подходящее название для наших любимых бабушек и дедушек. При этом ни душой, ни сердцем наши дорогие не стареют: всегда готовы порадовать песней и даже танцем.

Финалу межрайонного фестиваля-конкурса предшествовала торжественная часть. Представители городской и районной власти благодарили старшее поколение за многолетний труд и неравнодушное отношение к судьбе города. Активная жизненная позиция многих ветеранов и впрямь вызывает уважение.

С музыкальными номерами выступили вокальные группы «Малинки», «Карамельки» (рук. Е. Быкова), дуэт Д. Матыцыной и У. Перебейнос (рук. О.Р. Майданюк).

В этом году в I туре фестиваля приняли участие более 160 человек из 19-ти районов Саратовской области. Номинации следующие: «коллективный вокал», «сольный вокал», «хореография», «художественное чтение», «оригинальный жанр». Финалистов приветствовал консультант отдела организации социального обслуживания населения министерства социального развития Саратовской области Р.А. Блинов.

Фестиваль «Талант сквозь время» проводится комплексным центром социального обслуживания населения совместно с управлением культуры Балашовского района. В составе жюри – сотрудники КЦСОН, Центра культуры БМР, управления образования, БДТ, филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Балашов.

Оценивались артистизм, исполнительское мастерство, индивидуальность, костюмы.

Первый номер финала получился весьма символичным. Вокальная группа «Серебряная прядь» Центра культуры исполнила «Хоперский вальс», в котором то и дело повторяются строки: «Давно хотели встретиться, / Теперь мечта сбылась».

Несмотря на то, что художественное чтение, как правило, проигрывает в зрелищности песне и танцам, выступление Валентины Степановой из с. Тростянка с поэмой «Одна навек» выиграло в другом плане. Женщина настолько вошла в образ, что тронула многих зрителей до слез.

Итоги фестиваля таковы. В.П. Пинаев отмечен как старейший участник фестиваля, Б.М. Багаутдинов – за волю к победе. Приз зрительских симпатий достался участнице из Вольского района Л. Артамоновой. Народный ансамбль русской песни «Дубрава» занял первое место в номинации «коллективный вокал». И это далеко не все достижения жителей нашего района на фестивале «Талант сквозь время».

Всем участникам были вручены подарки.

"БП" №№152-153 от 12 октября.