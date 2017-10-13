Расширение театрального парка, вхождение в отопительный сезон и не только

обсуждали депутаты Собрания депутатов БМР на своем 23 очередном заседании.



Из установленного числа народных избранников в нынешнем заседании приняли участие 22 обладателя депутатских мандатов.

Изначально в повестке нынешнего заседания значились 13 вопросов и традиционный раздел «Разное». Однако по предложению заместителя председателя Собрания депутатов БМР С.М. Гладкова из нее были исключены два вопроса (отправлены на доработку) и добавлены три новых вопроса… Таким образом, депутаты на нынешнем заседании рассмотрели 14 вопросов.

Для начала перед районными депутатами выступил председатель Балашовской территориальной избирательной комиссии А.В. Рогожин, который огласил официальные результаты довыборов на двух избирательных округах №№ 2 и 4, которые прошли в единый день голосования 10 сентября 2017 года, и представил новых членов Собрания депутатов БМР. Ими стали С.В. Попов (округ №2) и А.А. Петров (округ №4).

После этого по заведенной традиции депутаты поздравили своих коллег, родившихся в сентябре. Особых поздравлений удостоился депутат Н.Е. Безруков, которому в середине сентября было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

В целом повестка заседания выглядела достаточно традиционно. Первые несколько вопросов, как это часто бывает, касались внесения необходимых изменений в прежние решения Собрания депутатов о районном бюджете на нынешний год. Однако можно выделить, по крайней мере, две темы, которые представляются наиболее важными из тех, что обсуждались депутатами на прошедшем заседании: вхождение района в отопительный сезон и… расширение Театрального парка.

Балашовцы, конечно, помнят, как месяц тому назад председатель Государственной Думы РФ В.В.Володин на торжественной церемонии открытия новой сцены Балашовского драмтеатра пообещал, что новый Театральный парк, на территории которого, собственно, и расположен БДТ, будет расширен и еще более благоустроен. Так вот, во исполнение этого обещания решено приобрести у частного лица довольно обширный участок земли, как раз примыкающий к Театральному парку. Цена вопроса – два миллиона рублей. За приобретение данного участка депутаты проголосовали единогласно, а следующим своим решением одобрили увеличение доходной и расходной частей районного бюджета на 2 млн. рублей, которые, собственно, и пойдут на приобретение того самого участка.

Другой важной темой, как уже отмечалось, стал процесс вхождения района в отопительный сезон. Учреждениям управления образования на эти цели отпущено без малого 14 млн. рублей. Кроме того, одним из дополнительных вопросов стало рассмотрение проекта решения об открытом конкурсе на право заключения концессионного договора аренды некоторых объектов теплоснабжения района.

Участвовавший в данном заседании Собрания депутатов глава БМР П.М. Петраков пояснил, что на территории бывшей котельной ГТС работают судебные приставы. Исполняя судебное решение, они проводят необходимые действия, направленные на передачу имущества данного предприятия в муниципальную собственность. Эксплуатировать же это оборудование будет предприятие «Система теплоснабжения Балашовского района» (СТБР).

Депутаты одобрили предложенный проект решения о конкурсе на право заключения концессионного договора.

Кроме того, районные законодатели дали «добро» на внесение необходимых изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории района, в Положение «О предоставлении жилых помещений в Балашовском муниципальном районе», передали в безвозмездное пользование нежилые помещения местному отделению Международного союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское» и общественной организации Балашовского района «Фонд помощи «Чернобыль», утвердили порядок размещения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления, на официальном сайте администрации БМР и (или) предоставления этих сведений СМИ для опубликования.

"БП" №№150-151 от 10 октября.