Сергей Суровов помог детскому саду с приобретением бассейна

Во время очередной рабочей поездки в Романовский район депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова к нему обратилась заведующая детским садом «Надежда» (с. Большой Карай) Надежда Соловьева, которая попросила парламентария помочь с приобретением так называемого «сухого» бассейна для воспитанников дошкольного учреждения.

Областной депутат откликнулся на просьбу и помог с приобретением сухого бассейна. Теперь 24 воспитанника «Надежды» с удовольствием проводят время, играя в нем (на снимке).

«Сергей Борисович внимательно следит за нашим детским садом, условиями, бытом. Он уже неоднократно помогал нам с приобретением мебели, водонагревателя, игрушек. И вот сейчас у наших детишек появился замечательный бассейн, который помогает воспитанникам «Надежды» активно проводить время в любое время года, что очень благотворно влияет на общее развитие и состояние здоровья малышей. Большое спасибо Сергею Борисовичу за такой замечательный подарок!», – рассказала заведующая детским садом Надежда Соловьева.

В Балашовском районе Сергей Суровов оказал поддержку в установке освещения фасада исторического здания, в котором сейчас располагается Центр детского творчества «Созвездие». также областной парламентарий помог балашовскому детскому саду «Снежинка» (микрорайон «Военный городок»)в установке новой веранды, ремонте подъезда к детсаду и дорожек на его территории.

"БП" №№150-151 от 10 октября.