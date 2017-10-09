Чтобы жизнь стала комфортнее

Пожалуй, одной из важных особенностей 2017 года, которая на балашовской земле его заметно отличает от других, явилась реализация программы «Комфортная среда» по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов Балашова и отдельных участков центральной части нашего города. Проект осуществлялся на протяжении нескольких месяцев и вызвал весьма широкий резонанс в обществе.

А потому неудивительно, что редакция газеты «Балашовская права» решила обратиться за разъяснениями по данному вопросу к руководителю муниципального казенного учреждения «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района» В.И. Суслину.



В ходе беседы с корреспондентом «Балашовской правды» Владимир Ильич рассказал, как зародилась идея проекта, каковы особенности реализации задуманного. Так, по его словам, в начале нынешнего года многие балашовцы обратились в администрацию района, в местное отделение партии «Единая Россия» с просьбой привести в порядок дворовые территории возле их многоквартирных домов. С другой стороны, на проблему благоустройства дворовых территорий пристальное внимание обратили на федеральном и региональном уровне, выделив на её решение определенные средства под соответствующие программы.

Кроме того, в прошлом году депутатами Совета МО город Балашов была принята программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2107 году». Её реализация должна была позволить комплексно подойти к решению проблемы благоустройства определенных территорий Балашова, повысить комфортность проживания в многоквартирных домах. В результате эти три вектора развития сложились воедино, что и позволило перейти летом 2017 года к активной реализации запланированных работ.

Как отметил В.И. Суслин, программа преобразований состояла из двух частей. Во-первых, две трети средств предполагалось выделить непосредственно на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Балашова. Вторую часть средств (одну треть) было решено направить на ремонтные работы в центральной части города.

Примечательно, что определение адресного перечня дворовых территорий для включения в проект муниципальной программы проходило при участии депутатов города и района, общественности, собственников многоквартирных домов. Учитывались такие факторы, как численность жителей конкретного дома, изношенность асфальтового покрытия придомовой территории, интегрированность дворового проезда в городскую улично-дорожную сеть, желание самих собственников.

Более того, перед тем, как ввести в план ремонта дворовую территорию того или иного дома, были проведены собрания жильцов, где им предлагались два варианта реализации задуманного. Выражаясь спортивными терминами, «обязательная программа» и «произвольная программа».

Так, в обязательном порядке на всех дворовых территориях предполагалось выполнить следующий фронт работ: заасфальтировать дороги и тротуары вокруг дома, поставить бордюры, разместить новые скамейки, урны, светильники. При этом выполнение обозначенного перечня предполагало долевое участие со стороны жильцов дома в размере десяти процентов от выполненных работ посредством трудовых ресурсов.

Второй вариант включал дополнительный список, в который входили установка детских и спортивных площадок, создание новых парковочных мест и другие дополнительные услуги. Софинансирование со стороны жильцов составляло бы порядка пятидесяти процентов. И, что характерно, по словам Владимира Ильича, практически на всех собраниях жильцов был выбран первый – обязательный – вариант обустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Сказано – сделано. И процесс благоустройства начал набирать приличествующую ему скорость. На момент подготовки материала где-то работы шли ещё довольно активно, где-то они уже были завершены. К примеру, во дворах домов №№152, 152 «А», 154 по улице Гагарина осуществлялась укладка асфальта на тротуарах, находящихся вблизи многоквартирных домов. Грамотно, со знанием дела столь важную работу выполняли Артур Хдрович Озманян (бригадир), Юрий Анатольевич Антипов, Владимир Юрьевич Иванов, Хачатур Бавакович Арутюнян и другие рабочие. В свою очередь, местный дворник Сергей Алексеевич Титаренко выполнял технологически необходимую подсыпку установленных бордюров.

Высокую оценку выполненным работам дали жильцы дома №16 по проспекту Космонавтов. Так, старшая по дому Валентина Сергеевна Алешина поставила твердую «пятерку» за проведенный ремонт. Здесь работала бригада Анатолия Кожина (ИП «Бессчетнов»), в которую входили Роман Мосин, Алексей Фролов и другие специалисты. Как и положено по проекту, возле дома был уложен качественный асфальт, установлены бордюры. Появились здесь и новые скамейки, урны. В свою очередь, возле домов №№ 40 и 42 по улице Юбилейной этой же организацией также было отремонтировано асфальтовое покрытие на придомовой территории, у парковочных стоянок, что позволило улучшить интегрированность дворовых проездов в городскую улично-дорожную сеть.

Во дворе дома №17 на улице Фестивальной специалисты ООО «СМУ №5» (директор В.А. Карлин, главный инженер О.В. Масякин) на момент посещения корреспондентом «Балашовской правды» полностью завершили работы по обязательной программе проекта. Как и положено, возле многоквартирного дома рабочие уложили асфальт, установили дорожные бордюры. Здесь появились и скамейки, и урны, а также новое осветительное оборудование.

Между тем весьма важной частью программы стало обустройство некоторых участков центра города. К примеру, вблизи магазина «Престиж» трудились работники ООО «Ремстройдеталь». Руководитель организации А. А. Овсесян и прораб А.В. Быковский рассказали корреспонденту «Балашовской правды» о работах, осуществленных в рамках нынешнего проекта по благоустройству этой части города. Так, к моменту подготовки данного материала работники ООО «Ремстройдеталь» заасфальрировали площадки по периметру магазина «Престиж». Установили новые бордюры. На участках, требовавших декоративной обработки, были смонтированы облицовочная плитка и бортовой камень. Рабочие убрали старые деревья и разровняли площадку для посадки новых насаждений. Вместо развалившихся лестниц, проходивших прежде по земельному участку, строители сделали новую широкую лестницу, а также завершили работы по ремонту основной лестницы вблизи магазина «Престиж» и обустройству декоративных клумб.

Как отметил Армен Ашотович, все работы выполнялись по утвержденному проекту и соответствовали установленным требованиям СНиПа, которые, как известно, регламентируют осуществление градостроительной деятельности, архитектурно-строительного проектирования и строительства.

В свою очередь, участок улицы Рабочей вблизи нового здания Балашовского драматического театра был обустроен специалистами ООО «БДСК №1» в преддверии проходившего в начале сентября межрегионального фестиваля «Театральное Прихоперье». В частности, здесь был уложен новый асфальт на тротуарах. Были созданы новые парковочные места, уложена тротуарная плитка. Установили новые светильники. И всё это появилось, как говорится, к установленному сроку и на современном уровне.

Конечно, в ходе знакомства корреспондента «Балашовской правды» с ремонтными работами довелось услышать и дополнительные предложения балашовцев по улучшению уличной среды (где-то жильцы просили отремонтировать пандусы, цоколи, ступеньки вблизи дома и т.д.). Однако следует констатировать, что реализация нынешней программы позволила комплексно подойти к решению проблемы благоустройства некоторых территорий Балашова, заметно повысить комфортность проживания в целом ряде многоквартирных домов и центральной части города.

"БП" №№148-149 от 5 октября.