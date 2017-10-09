Мечты сбываются с Федеральной целевой программой "Жилище"

В Балашовском муниципальном районе продолжается реализация Федеральной целевой программы «Жилище», которая, в частности, состоит из комплекса мероприятий, позволяющих молодым семьям и некоторым иным категориям граждан, отвечающих условиям прграммы, приобрести недвижимость при финансовой поддержке государства.

В списке молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2017 год значится 100 семей. Часть из них уже получили соответствующие свидетельства и смогли улучшить свои жилищные условия.

На днях в администрации Балашовского муниципального района прошла торжественная церемония вручения очередных свидетельств. На этот раз из рук главы БМР П.М. Петракова их получили сразу три молодые балашовские семьи: Журкиных, Визельковых и Черепиных.

Стоит напомнить, что действие Федеральной целевой программы «Жилище» продлено до 2020 года. Молодые семьи, желающие воспользоваться этой программой, могут обратиться с пакетом документов в муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству БМР» по адресу: пер. Гагарина, д. 6, где им окажут всестороннюю консультационную помощь.

"БП" №№148-149 от 5 октября.