В Саратове продолжается внедрение образовательных программ по финансовой грамотности при обучении школьников и учащихся СПО

В Региональном методическом центре по финансовой грамотности на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся Круглый стол «Внедрение и использование образовательных программ и материалов по финансовой грамотности при обучении школьников и учащихся СПО в Саратовской области». Круглый стол прошел в рамках Проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных учреждений в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности».

В работе Круглого стола приняли участие директора и ведущие педагоги образовательных учреждений региона, в которых успешно реализуются обучающие программы по финансовой грамотности для учащихся.

Участники обсудили результаты реализации Проекта в Саратовской области, озвучили новые планы и задачи, а также отметили, что у внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс общеобразовательных школ и учреждений СПО имеются реальные и очень большие перспективы. Педагоги и директора поделились своим опытом, высказали пожелания по дальнейшей совместной работе.

Ссылка на первоисточник: http://minobr.saratov.gov.ru/news/17000/