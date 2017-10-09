Открыт прием заявок на международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2017-2018»

Объявлен Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива 2017-2018».



Конкурсные заявки по направлениям «Образование и воспитание», «Социальное служение», «Культура», «Информационная деятельность» можно подать до 23 октября 2017 года включительно.

В рамках направления «Социальное служение» сохраняется специальная номинация «Приюты для беременных». Сумма грантовой поддержки в рамках номинации может достигать 1 млн. руб. Средства гранта могут быть направлены только на создание нового центра помощи и поддержку первого года его функционирования. В рамках конкурса также сохраняется специальная номинация «Малые города и села» с суммой грантовой поддержки до 300 тыс. руб.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе, требованиями, предъявляемым к проектам, а также подать грантовую заявку можно на сайте конкурса www.newpravkonkurs.ru.

Консультации специалистов Фонда «Соработничество» можно получить в индивидуальном порядке по электронной почте: konkurs2017@pravkonkurs.ru или у регионального координатора http://www.pravkonkurs.ru/about-the-competition/coordination_centers.php.

Победители конкурса будут объявлены не позднее 1 марта 2018 года.

Комитет общественных связей и национальной политики