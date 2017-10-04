Вместе мы - сила

Едва ли не главным культурным событием нынешнего года для балашовцев стали открытие в нашем городе новой сцены Балашовского драматического театра (ознаменовавшей начало юбилейного 100-го сезона для одного из старейших муниципальных театров Саратовской области), проведение на его сценической площадке межрегионального фестиваля «Театральное Прихоперье», а также совмещенное с ними празднование Дня города. Горожане до сих пор находятся под впечатлением от этого праздника и, видимо, забудут его еще не скоро.



Об этом и не только говорили на днях члены оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля «Театральное Прихоперье» на своем, вероятно, заключительном заседании.

Несколько цифр. Всего за фестивальную неделю на новой сцене БДТ были показаны 14 спектаклей самых разных театральных коллективов как из нашей области, так и ведущих федеральных театров. В этих спектаклях были задействованы почти четыре сотни актеров. Кроме того, в программе торжественного открытия фестиваля приняли участие свыше тысячи самодеятельных артистов и простых жителей Балашова…

Однако это лишь самая малая видимая часть того огромного «айсберга» проделанной работы, предшествовавшей фестивальной неделе и во многом определившей общий успех. Этот самый успех, кстати говоря, безоговорочно признавали и многочисленные гости как из областного центра, в том числе и члены правительства, так и из обеих столиц нашей Родины. И здесь, конечно, стоит еще раз выразить слова благодарности нашему земляку, нынешнему Председателю Государственной Думы РФ В.В. Володину, а также губернатору Саратовской области В.В. Радаеву, которые все эти месяцы оказывали существенную помощь и поддержку местным властям в возведении новой сцены БДТ и в плане подготовки к теперь уже знаменитому фестивалю «Театральное Прихоперье». В кои-то веки Балашов прогремел на всю страну с хорошей новостью…

Анализируя праздничную неделю и весь предшествующий ей период, директор Балашовского драматического театра Т.В. Чучкова, художественный руководитель БДТ В.Н. Попов, начальник управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.А.Коблов, другие члены оргкомитета подчеркивали, что столь масштабная и многотрудная задача, как проведение на балашовской земле межрегионального театрального фестиваля, не разобщила, а, напротив, сплотила горожан. Балашовцы просто не могли позволить себе «ударить в грязь лицом» перед всей страной, тем более, что у них был своеобразный ориентир - прошедший годом ранее в городе Вольске аналогичный фестиваль театров малых городов России. Впрочем, балашовцы в некотором смысле даже превзошли жителей славного города Вольска.

В ходе реализации любого масштабного проекта невозможно исключить те или иные просчеты, ошибки, накладки… Разумеется, не обошлось без них и у нас. Впрочем, эти немногочисленные огрехи не смогли испортить общего впечатления от праздника. Однако вынести для себя необходимые уроки на будущее из этого опыта необходимо. Тем более, что есть идея сделать межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье» ежегодным.

Общий же итог проделанной работе и фестивальной неделе, в частности, подвел глава БМР П.М. Петраков, который подчеркнул, что балашовцы доказали, что им по плечу даже самые сложные задачи.

- От каждого человека в отдельности зависит не так много. Но когда общая идея объединяет много людей, вклад отдельной личности, как небольшой камушек в общей мозаике, становится частью общего. Вместе мы – сила. И это дорогого стоит, - подчеркнул Павел Михайлович.

"БП" №№146-147 от 3 октября.