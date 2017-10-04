Определенные результаты есть. Но расслабляться рано...

Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике употребления наркотиков и их незаконного оборота в Балашовском муниципальном районе.

В повестке дня этого заседания было два вопроса: «О реализации на территории БМР информационно-коммуникационной стратегии по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.09.2013 года №677», и «Об исполнении решений судов о возложении при назначении административного наказания на лицо обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также практике применения статьи 6.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

С информацией по первому вопросу выступили клинический психолог ГУЗ СО «Балашовский психоневрологический диспансер» А.И. Матяшев и заместитель главного врача ГУЗ СО «Балашовская районная больница» С.В. Семисажонова.

По словам Андрея Ивановича Матяшева, Балашовским психоневрологическим диспансером (БПНД) в рамках обозначенной информационно-коммуникационной стратегии ведется серьезная, планомерная и системная работа по формированию здорового образа жизни вообще, а также в части профилактики употребления наркотических средств, психотропных веществ и потребления алкоголя и табака. И здесь, наряду с работой имеющихся в диспансере кабинета социально-психологической помощи, «телефона доверия», довольно эффективно себя зарекомендовали различные профилактические акции, приуроченные, в частности, ко Всемирному дню борьбы с наркоманией, Дню трезвости, Дню отказа от курения… Всего в рамках подобных мероприятий удалось охватить 236 человек. Причем некоторые акции не ограничивались стенами диспансера, а проводились прямо на улицах города. К примеру, акция с несколько необычным названием или, скорее, девизом: «Меняй сигарету на конфету» оказалась весьма эффективной. Специалисты диспансера просто подходили к курящим людям и предлагали тем отказаться от сигареты. Взамен вручали специальные буклеты с информацией о вреде курения и… ту самую конфету. Отдельные курильщики так прониклись акцией, что отказывались не только от единственной прикуренной сигареты, но и отдавали целые пачки…

Балашовский психоневрологический диспансер очень тесно и весьма эффективно сотрудничает с управлением образования района. Примером подобного сотрудничества может служить прошедший недавно на базе МОУ СОШ с. Родничок Единый день профилактики.

В рамках Всемирного дня трезвости также проводились профилактические мероприятия, которыми удалось охватить порядка двух сотен человек, прежде всего, несовершеннолетних. Проводились круглые столы, беседы, мини-лекции, диспуты о пагубности употребления наркотиков и психотропных веществ.

А.И.Матяшев особо отметил, что у БПНД за эти годы выстроились очень тесные партнерские отношения в плане совместной работы практически со всеми учреждениями системы профилактики: управлением образования, Центром занятости населения, отделом по делам несовершеннолетних (ОДН), с Общественным советом при МО МВД России «Балашовский», Балашовской епархией, с образовательными учреждениями среднего и высшего звена.

Мероприятие, которое называлось «Матери против наркотиков», может служить ярким примером совместной профилактической работы БПНД с Общественным советом при МО МВД России «Балашовский», которое адресовалось уже не детям и подросткам, а вполне взрослым и самым близким людям ребят либо подверженных, либо находящихся в зоне риска употребления наркотиков.

Особое внимание в рамках профилактической работы отводится профилактике так называемого суицидального поведения.

Интересно, что с апреля нынешнего года у нас работают сразу две «школы здоровья»: школа по профилактике алкоголизма и наркомании и школа психопрофилактики. С апреля уже проведены 42 занятия с аудиторией 58 человек.

Андрей Иванович привел и некоторую статистику. Так, по его словам, на сегодняшний день по ряду параметров отмечается снижение количества пациентов, стоящих на учете. Если за восемь месяцев прошлого года с синдромом зависимости, вызванным употреблением наркотических средств, состояли на соответствующем учете 183 человека, то сейчас это количество сократилось на 11,5 процента и составляет 162 человека. По пациентам с синдромом зависимости от алкоголя наблюдается такая же тенденция (2575 в 2016 году против 2376 в 2017 году). На 14 процентов зафиксировано снижение и по людям, страдающим пагубной зависимостью от наркотиков.

Информация замглавврача ГУЗ СО «Балашовская районная больница» С.В. Семисажоновой дополнила доклад А.И. Матяшева.

Светлана Владимировна сразу же привела некоторые статистические данные, отражающие характер профилактической работы учреждений здравоохранения. Так, с начала года с профилактическими целями в поликлиники обратились более 21 тыс. балашовцев. Проводятся еженедельные выездные акции. Для сельского населения подобные выездные акции проводятся с апреля на базе специального мобильного комплекса. С некоторых пор подобные мобильные комплексы можно увидеть и на улицах нашего города. Всего запланировано провести 54 подобных выезда.

Более полусотни профилактических акций уже проведены по пропаганде здорового образа жизни. Активизировалась работа кабинетов по отказу от курения, которые расположены на базе поликлиник №№1 и 3. За минувшие восемь месяцев нынешнего года эти кабинеты посетили более тысячи человек, и 69 из них приняли для себя решение отказаться от пагубной привычки. А ведь когда эта работа только начиналась, «отказники» исчислялись единицами…

Продолжают работать в Балашове и 16 «школ здоровья», ими охвачены более 12 тысяч человек. Особое внимание уделяется диспансеризации отдельных групп населения. Уже осмотрены более 10 тысяч человек, у 73 процентов из них выявлены те или иные факторы риска. Функционирует и Центр здоровья, где можно пройти обследование по факторам риска, и проводится так называемое динамическое наблюдение. В Центре здоровья уже прошли обследование более семи тысяч человек.

Рассмотрение второго вопроса повестки нынешнего заседания МВК началось с информации оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Балашовский» О.С.Грицинина.

За восемь месяцев нынешнего года подразделениями МО МВД России «Балашовский» по борьбе с незаконным оборотом наркотиков зарегистрировано 41 преступление, связанное с оборотом наркотических средств. Выявлено 22 тяжких и особо тяжких преступления, в том числе 14 преступлений, связанных со сбытом наркотиков, и восемь, связанных с хранением наркотических средств. Также выявлен факт притоносодержания… К административной ответственности привлечены 22 человека. В отношении одного гражданина судом вынесено постановление, обязывающее его пройти соответствующую диагностику.

По данным, предоставленным ст. инспектором по делам несовершеннолетних линейного пункта полиции на ж/д станции Балашов Е.В. Бурцевой, за истекший период нынешнего года линейным отделом полиции на железнодорожном транспорте за употребление наркотических средств и психотропных веществ к административной ответственности привлечены 15 граждан. Из них в отношении троих граждан протоколы составлены сотрудниками линейного пункта полиции станции Балашов. Решениями судов на них возложена обязанность пройти специальную диагностику, профилактические мероприятия и лечение от наркомании.

Клиническому психологу ГУЗ СО «Балашовский психоневрологический диспансер» А.И. Матяшеву пришлось на нынешнем заседании межведомственной комиссии держать речь дважды. По второму вопросу повестки Андрей Иванович пояснил, что за 8 месяцев 2017 года обязанность прохождения диагностики, профилактических мероприятий и реабилитации от наркозависимости на базе Балашовского психоневрологического диспансера по статье 6.9.1 КоАП РФ возложена судом на семь человек, один из которых является жителем Балашовского района. За аналогичный период прошлого года таковых было четыре человека.

"БП" №№146-147 от 3 октября.