Море и остров

Прощай же, море! Не забуду

Твоей торжественной красы...

А.С. Пушкин.

Не угодно ли для начала древнегреческий анекдот, возраст которого приблизительно около трёх тысяч лет? Однажды философа (Анаксагора?) спросили: «Скажи, кого больше, живых людей или мёртвых?» «Сначала скажи, к каким из них ты отнесёшь плывущих сейчас по воде?» – ответил философ.



Анекдот этот припомнился мне, когда наш «Эйрбас-319» греческой авиакомпании «Ellinair», поскрипывая пожилыми своими внутренностями, стал резко снижаться над водной гладью Ионического моря с явным намерением превратиться из воздушного судна в водное. Я, конечно, знал, что остров Корфу (на который в этот раз я отправился поправлять пошатнувшееся здоровье) по площади очень небольшой (приблизительно 560 квадратных километров, из которых большая часть приходится на горы), и при строительстве аэродрома землю очень экономили. Я это, конечно, знал, но... Кто ведает, что происходит сейчас в душе пилота? Может быть, именно в данный момент жизнь ему окончательно надоела (баба достала, кредиты замучили, болезнь неизлечимую нашли, начальство придирается... продолжите дальше сами), и он решил свести счёты с жизнью, прихватив с собой на тот свет всю нашу весёлую компанию?

Однако в нужный момент шасси коснулись бетона, так что приземлились нормально, не переживайте...

Лёту на остров Корфу (он же Керкира – ударение на первый слог) из Москвы всего-то 3 часа 20 минут.

Так Корфу или Керкира, как оно правильно? На всех картах – Корфу. Но так его только в Х веке назвали, а раньше греки звали остров Керкира, самое забавное, что так чаще всего и сейчас зовут. Банальная мифологическая мотивировка: якобы морской древнегреческий бог Посейдон вдруг воспылал животной страстью к нимфе Керкире, похитил её из дома папаши – речного бога, поселил на этом тогда ещё пустынном острове и предался с ней нескончаемому жёсткому интиму... Потом и остров назвал в её честь. И родился у нимфы сын Феак. И «остров феаков» из «Одиссеи» Гомера якобы как раз Корфу и есть... Местные товарищи показывают грот, в котором царевна Навсикая встретила Одиссея (читайте текст, нет там никакого грота). Инсценируют ежегодно эту встречу... На Сицилии не согласны, там считают, что остров феаков есть непременно Сицилия... Ну, так кто им мешает считать и тоже – инсценировать?

Теперь по поводу названия – Корфу. Слово тоже греческое. «Корефа» – вершина, «корефу» – несколько вершин. К Х веку керкиряне подверглись стольким уже набегам желающих поживиться за их счёт, что укрепили две вершины в виде крепостей – теперь, кстати, крепостей на маленьком острове уже насчитывают целых 5 – и в случае чего убегали под защиту крепостных стен, выдерживали осады – или не выдерживали – это уж как получится... И стали их звать – «люди вершин», а потом и всю местность нарекли – Корфу. Кстати, слово «корифей» – выдающийся человек в какой-то области науки; в некотором смысле – вершина – того же корня. И тоже греческое.

В далёком розовом детстве, помнится, в качестве синонима к слову «друг» в нашем дворе употребляли слово «корефан». Не ведаю, есть ли тут связь с греческим островом... Если она и есть, то очень неблизкая.

А слово Керкира с ударением на второй слог стало теперь греческим женским именем. И отнюдь не в честь какой-то там нимфочки, которая удовлетворяла сексуальные потребности разнузданного языческого бога, а в честь давней святой подвижницы, которая приняла мученическую смерть, но не отреклась от Господа...

На протяжении своей долгой истории остров захватывали норманны, византийцы, венецианцы, французы и англичане. Российская эскадра под командованием адмирала Ушакова тут отметилась в 1798 году – отбили наши матросики (вместе с союзниками тогдашними турками) у французов цитадель и предоставили возможность местным патриотам провозгласить Республику Семи Островов (под покровительством матушки-России). Но, как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.

Далеко идущие планы российского правительства – подчинить себе Грецию и Турцию, захапать проливы Босфор и Дарданеллы – тогда успехом не увенчались: по Тильзитскому миру острова снова попали в руки французов, а в 1814 году после падения Наполеона достались Великобритании, местные парни начали свою ленивую партизанскую войну, и, в конечном итоге, стали острова частью Греции – каковой они и пребывают до сего дня.

Автобус от фирмы «Mouzendis trevel» (которой я доверил организацию моего путешествия) везёт меня в Дассию – 13 километров на север от столицы острова города Керкиры (или, если угодно, – Корфу, у города тоже два имени), там такой симпатичный заливчик, а напротив в тумане проглядываются горы материковой Греции, в сторону которой я ежедневно на протяжении всего времени пребывания совершал заплывы без всякой претензии достичь этой слабо видимой цели.

Пляж Дассии туристические проспекты определяют как галечно-песчаный. Галька мелкая, ногам не больно, пять метров в воду – дальше песок. И позиционируют проспекты этот пляж как достаточно престижный (не самый престижный типа Глифада, Барбути, Палеокастрица, но всё же), и рекламируют такую фишку: хвойные деревья тут подступают прямо к воде, можно в их тени лежать на травке.

Резюмирую. В том месте, где они реально подступают, купаться нельзя – такие булыганы в воде, а в том месте, где купаться можно, где галечка действительно меленькая и приятно массирует ступни, там как раз только оливы растут, и тени от них немного. Травка действительно есть. Местные к оливам относятся нежно. Каждое дерево окружает каменная ограда (на которой очень удобно разложить свои вещи). Вода прекрасна. И по градусам, и по чистоте. Вход пологий, но не пятьдесят метров до глубины, как это написано в проспекте, а метров 25-30. На дне видно всё. Рыбки плавают... некоторые даже с ладошку, вполне съедобные на вид.

Была в проспекте такая замануха: а вот если вы не поленитесь, пройдёте три километра на север по кромке моря, то там будет скала. А за ней чисто песчаный пляж, там только местные купаются, из тех, кому не лень добираться. Каждый день я думал дойти, и каждый день проклятая лень мешала: и чего от добра добра искать? Надо больно переться... и тут ведь славненько...

Керкира расслабляет. Все керкиряне такие. Никто никуда не торопится. Первый случай в моей биографии: я приехал, а турфирма меня не разводит на бабки. И только когда я прямо сказал хозяину отельчика Сергею (этнический русский), что хотел бы прикупить экскурсию, гид всё же обозначился на моём горизонте и лениво предложил ассортимент. Я купил только обзорную. Потому что пешая экскурсия по столице без обеда – 40 евро... это смех. Я сам лично её совершил абсолютно за так и обошёл весь городок, потратив на это два часа, прикупив новую губку (натуральную) для себя любимого и кошелёчек для милого сыночка.

Добраться до столицы – никаких проблем. Остановка «синего» автобуса около отельчика, там же и автомат, где я покупаю за 1,7 евро билет (можно и у шофёра – тогда за 2,3 евро), автобусы ходят каждые полчаса, мне нужен № 7, остановка конечная – Сан-Рокко...

Город исключительно стильный. Но эклектичный. Почти все захватчики строили нечто на свой манер. И вот я как бы иду по парижской улице Риволи, а вот что-то наподобие венецианской биржи вдруг обозначилось за углом, а там вдали – совершенно византийская церквушка... Ветерок с моря гуляет по узким улочкам. Я стараюсь держаться в тени, но всё равно жарковато... а это сентябрь. Что творилось тут в июле-августе... наверное, что-то типа – сковородка...

Вечером резко понизится температура, выпадет обильная роса – с такой росой никакого дождя не надо – и вся растительность оживёт...

На маленькой площади огромный поднос с углями – жарят на вертелах баранину, свинину, птицу – а не больно-то расхватали: жарко.

Уличный певец меланхолически валяет национальную мелодию. Туристы и местные заполняют многочисленные таверны и вносят вклад в экономику этой страны, которая когда-то влетела на кредиты Евросоюза, а отдавать оказалось нечем...

В городе Керкира все дороги ведут к святому Спиридону Тримифунтскому. Мимо этой церкви пройти совершенно невозможно, народу тьма, целуют икону на входе, ставят свечи. Святой известен тем, что решает жилищные и финансовые проблемы. Очень актуально и современно.

Я в церковь-то вошёл, но святого ни о чём не просил... так просто глазел...

Вообще-то, реальный Спиридон родился и жил на Кипре, там и помер в ранге епископа Тримифунтского (городишко такой на Кипре был – Тримифунт). Как турки Кипр-то захватили, мощи святого перенесли на Корфу... а что керкирянам в рученьки попало, то они никогда не отдадут, киприоты и не просят, потому как бесполезно.

Всю историю святого рассказывать не буду, но некоторые факты реально интересны.

Многие греки приходили к нему и жаловались: мол, проблемы, кушать семейству нечего. То ли пропился товарищ, то ли неурожай, то ли ещё чего. Святой открывал кладовую и говорил: «Бери, что надо. Отдашь – когда сможешь, и – сколько сможешь». К чести паствы, кладовая никогда не пустовала... Какая-то касса взаимопомощи получилась, а?

Шапочка на иконном Спиридоне какая-то странная. На епископскую митру не похожа. Даже на типовой головной убор греческого священника не смахивает никак. Тут источники дают две версии. Первая: сам связал себе из овечьей шерсти (по первой профессии Спиридон был пастухом). Вторая версия: из лозы шапочка, типа маленькая корзина.

Окончание в "БП" №№146-147 от 3 октября.