95 лет - на страже здоровья

15 сентября 2017 года в ЦДО «Созвездие» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию санитарно-противоэпидемической службы нашей страны. Отметить столь весомую юбилейную дату сюда пришли балашовские специалисты Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии», ветераны отрасли, официальные лица, представители соседних районов Саратовской области.



Поздравляя своих коллег, начальник Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, главный Государственный санитарный врач Балашовского района, заслуженный врач РФ Р.К. Карамов рассказал об истории развития службы: от декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах республики», подписанного 15 сентября 1922 года, до создания в марте 2005 года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Коснулся Рафис Касимович перспектив развития, ключевых задач, которые сегодня стоят перед балашовскими специалистами Роспотребнадзора.

В свою очередь, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Н.И. Матяшева подчеркнула, что Западный территориальный отдел — это передовой «отряд» Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, выполняющий свои задачи на высоком профессиональном уровне.

Глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков отметил, что в своей жизни ему довелось основательно соприкоснуться с деятельностью профилактической медицины. Дело в том, что во время службы в армии Павлу Михайловичу время от времени приходилось выполнять боевые задачи, характерные именно для санитарно-противоэпидемической системы. А потому П.М. Петраков от всей души поздравил балашовских специалистов — по большому счету, своих коллег.

Интересную историю рассказал собравшимся и главный врач ГУЗ СО «Балашовская районная больница» А.Ю. Гадяцкий. Оказалось, что в свое время его мама работала в системе санитарно-противоэпидемической службы. А потому именно благодаря деятельности СЭС медицинская профессия заинтересовала будущего главврача «Балашовской районной больницы».

Также поздравил своих коллег по «цеху» главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» А.В. Чайчиц. К поздравлениям присоединились председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков, глава МО город Балашов В.И. Якубович, начальник управления образования В.В. Шатковская, глава Романовского района А.И. Щербаков, заместитель главы Самойловского района И.В. Попоудина.

Так, целый ряд специалистов был отмечен почетными грамотами и благодарностями администрации БМР, председателя Совета депутатов БМР, администрации МО город Балашов и ведомственными наградами. Так, среди награжденных оказались заместитель начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области М.Г. Кейб, главный специалист-эксперт А.С. Суздальцев, ведущий специалист-эксперт Н.А. Попова, врачи по санитарно-гигиеническим исследованиям А.М. Скопина, С.В. Котова, врач-бактериолог О.А. Винникова и другие. А творческую атмосферу праздника создавали юные воспитанники Центра дополнительного образования «Созвездие» (ансамбли «Непоседы», «Забава», «Элегия», «Дебют», «Русская мозаика»).

"БП" №№141-142 от 21 сентября.