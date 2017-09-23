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Суббота, 23 сентября 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Вниманию заинтересованных лиц

Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Саратовской и Самарской областям проводит набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в пограничных органах ФСБ России. В соответствии с Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О федеральной службе безопасности» отбираются граждане России в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающие в запасе ВС РФ, по состоянию здоровья пригодные к военной службе, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего. Также рассматриваются кандидаты, заканчивающие ВУЗы в 2017 году (не проходившие военную службу по призыву).

Кандидаты в установленном порядке проходят медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, проверку уровня физической подготовки. На прохождение всех испытаний конкурсного отбора в целом потребуется от 6 до 12 месяцев, поэтому с выбором военной профессии стоит определиться заблаговременно.
Кроме того, ведется набор граждан из числа выпускников средних учебных заведений для поступления в высшие военные учебные заведения Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы охраны России (воинское звание – офицер, срок обучения – 5 лет), а также на потоки обучения для получения среднего профессионального образования (воинское звание – прапорщик, срок обучения – от 2 до 3 лет).
Список учебных заведений:
Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва);
Голицынский пограничный институт ФСБ России (Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно);
Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград);
Курганский пограничный институт ФСБ России (г. Курган);
Хабаровский пограничный институт ФСБ России (г. Хабаровск);
Институт береговой охраны ФСБ России (Краснодарский край, г. Анапа);
Академия ФСБ России (г. Москва);
Академия ФСО России (г. Орел).
Желающим узнать условия приема и порядок направления в учебные заведения указанных органов необходимо обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям (г. Саратов, ул. Лунная, 27, телефон (8452) 39-14-54).
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям

 