Вниманию заинтересованных лиц

Пограничное управление Федеральной службы безопасности РФ по Саратовской и Самарской областям проводит набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в пограничных органах ФСБ России. В соответствии с Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О федеральной службе безопасности» отбираются граждане России в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающие в запасе ВС РФ, по состоянию здоровья пригодные к военной службе, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего. Также рассматриваются кандидаты, заканчивающие ВУЗы в 2017 году (не проходившие военную службу по призыву).

Кандидаты в установленном порядке проходят медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, проверку уровня физической подготовки. На прохождение всех испытаний конкурсного отбора в целом потребуется от 6 до 12 месяцев, поэтому с выбором военной профессии стоит определиться заблаговременно.

Кроме того, ведется набор граждан из числа выпускников средних учебных заведений для поступления в высшие военные учебные заведения Федеральной службы безопасности России и Федеральной службы охраны России (воинское звание – офицер, срок обучения – 5 лет), а также на потоки обучения для получения среднего профессионального образования (воинское звание – прапорщик, срок обучения – от 2 до 3 лет).

Список учебных заведений:

Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва);

Голицынский пограничный институт ФСБ России (Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно);

Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград);

Курганский пограничный институт ФСБ России (г. Курган);

Хабаровский пограничный институт ФСБ России (г. Хабаровск);

Институт береговой охраны ФСБ России (Краснодарский край, г. Анапа);

Академия ФСБ России (г. Москва);

Академия ФСО России (г. Орел).

Желающим узнать условия приема и порядок направления в учебные заведения указанных органов необходимо обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям (г. Саратов, ул. Лунная, 27, телефон (8452) 39-14-54).

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям