Сергей Суровов: "В облдуме сформирована сильная команда!"

Депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергей Суровов прокомментировал первое заседание регионального парламента нового созыва:

«19 сентября состоялось первое заседание Саратовской областной думы шестого созыва, на котором были избраны председатель облдумы, руководители и члены думских комитетов, представитель Совета Федерации от региона. В новой Думе сформирована сильная команда губернатора Саратовской области Валерия Васильевича Радаева, членом которой считаю и себя. И хочу отметить, что эта команда объединена общей задачей эффективного развития нашего региона, нацелена на сплоченную и результативную работу, на конкретное решение проблем жителей.



И новый состав Думы, который обновился более чем на 60% – это результат того, что избиратели сделали свой выбор, отдав голоса сильнейшим кандидатам, тем, кому искренне доверяют, кто и впредь будет активно решать насущные проблемы населения, представлять и отстаивать интересы народа на законодательном уровне, помогать и развивать все сферы жизни Саратовской области, что народ верит реальным делам, тем существенным положительным изменениям, которые благодаря грамотной политике, эффективному руководству регионом губернатора Валерия Васильевича Радаева и масштабным социальным проектам партии «Единая Россия» ежедневно происходят в каждом населенном пункте области.

Искренне благодарю каждого жителя Балашовского и Романовского районов за доверие и поддержку, которые получил на выборах! В предыдущий период было сделано немало, но впереди много работы по исполнению новых наказов балашовцев и романовцев и решению проблем районов, которые, уверен, мы вместе обязательно выполним!»