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Суббота, 23 сентября 2017 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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"Последние залпы Второй мировой"

Так называлось торжественное мероприятие, которое прошло в актовом зале недавно отреставрированного Центра дополнительного образования детей «Созвездие», и приуроченное, как следует уже из самого названия, к 72-й годовщине  окончания Второй мировой войны.

Из школьного курса отечественной истории мы знаем, что когда участь фашистской Германии была уже практически предрешена, и вопрос поражения ее в войне ни у кого из союзников по антигитлеровской коалиции не вызывал никаких сомнений, со всей очевидностью встал другой вопрос – разгрома милитаристской Японии.  Об этом руководители СССР, США и Великобритании не раз говорили между собой, в том числе и  в ходе личных встреч на знаменитых Ялтинской и Потсдамской конференциях.  Советское правительство пообещало своим тогдашним союзникам в течение максимум трех месяцев после победы над Германией выступить против Японии. Собственно, так и произошло.
Два с лишним месяца после того, как поверженная Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции, на Дальний Восток железнодорожными составами скрытно, под видом демобилизованных воинских частей, возвращающихся домой, перебрасывались войска и военная техника.
8 августа 1945 года, как и было обещано союзникам, ровно через три месяца после победы над Германией,  СССР объявил войну Японии, и буквально на следующий же день началось крупномасштабное наступление на врага. На стороне советских войск был не только численный перевес, но и качественное преимущество  в технике. Впрочем, дело осложнялось недостатком достоверных разведывательных данных о противнике. Выручили китайские партизаны, ориентированные на Советский Союз. Их сведения дополнялись донесениями нашей разведки. Несмотря на упорное сопротивление японцев, довольно быстро  была разбита главная группировка императорских   вооруженных сил Японии – так называемая Квантунская армия.
В августе того же победного 1945 года, как известно, США дважды осуществили ядерную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки. И уже 2 сентября представители правительства Японии подписали Акт о капитуляции. Это произошло на палубе американского линкора «Миссури»…
Эти исторические сведения, а также рассказ ветерана Великой Отечественной войны, одного из участников войны с Японией А.И. Медкова (на снимке)  вызвали живой интерес у балашовских школьников и активистов клуба старшеклассников «Лидер», принявших  участие в нынешнем торжественном мероприятии.
"БП" №"№139-140 от 19 сентября.

 