Суперсваха Ханума

Этот сентябрьский воскресный вечер войдет в историю. В новом здании Балашовского драматического театра состоялся премьерный показ спектакля «Ханума». Комедия-водевиль по одноименному произведению Авксентия Цагарели – первая постановка балашовской труппы на новой сцене.



Когда переступаешь порог Балашовского драмтеатра, появляется ощущение праздника. Все неурядицы, неудачи остаются позади. А сам оказываешься в волшебном мире театрального искусства. В здании – всё новое. Соответствующую атмосферу создает не только окружающая обстановка, разложенные программки, но и зрители. Немало женщин пришли в вечерних нарядах. Красивое платье, туфли на каблуках – вот так и следует ходить в театр. Приятно удивило, что на премьерный показ пришло очень много молодежи.

Новый зал рассчитан на 300 мест. Все билеты распроданы заранее.

Перед спектаклем к зрителям обратилась директор Балашовского драмтеатра Татьяна Чучкова: «В день открытия межрегионального фестиваля «Театральное Прихоперье» состоялось открытие новой сцены. Мы же сегодня представляем премьеру «Ханума», в которой задействован весь актерский состав БДТ. Всё оборудование, реквизит закуплены в рамках проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов». Сегодняшний день – особенный для нас. Спасибо, что решили разделить его с нами».

Выбор водевиля Цагарели «Ханума» в качестве премьеры не случаен. Это произведение легкое, забавное, жизнеутверждающее и очень красивое. Действие разворачивается в Тифлисе, в армянском квартале Авлабаре, в конце XIX века. Погрузиться в атмосферу прошлых лет помогает большой экран: оказывается, даже декорации могут быть цифровыми.

Первой на сцену БДТ вышла актриса Елена Клягина в роли Текле, сестры разорившегося князя Вано Пантиашвили. Сюжет водевиля прост: обедневшему аристократу Пантиашвили (Владимир Попов) нужна богатая невеста, чтобы поправить свои дела. И здесь не обойтись без свахи Ханумы (актрисы Татьяна Болотникова, Светлана Алилуева). А где замешаны деньги - там интриги. В процесс сватовства вмешивается другая сваха, молодая Кабато (Юлия Бакланова, Алена Якимова), желающая стать свахой № 1. И пошло-поехало: молодые влюбленные, против которых обстоятельства, хитрый, расчетливый слуга, противостояние двух свах и их козни, маскарад с переодеванием... Над всем этим действом лейтмотивом звучат слова из песни: «Каждый жить мечтает как в раю, каждый ищет выгоду свою». Нищий князь хочет денег, богатый купец – княжеского титула. Ради этого не жалко единственной дочери Соны (Елена Самусева).

Ханума, как бы ни была заинтересована в заключении союзов и получении гонорара, старается заключать равные браки. Поэтому-то и говорит Кабато о Соне: «Молодую, красивую и богатую невесту сосватала! Ты попробуй, как я – кривую, косую и хромую!».

В итоге каждый получает то, что заслужил. Художественный мир справедливее жизни.

Во время антракта зрители обсуждали постановку. Все, к кому обращалась за комментарием, единодушно сходились во мнении, что спектакль получился удачным. Наших актеров балашовцы знают. О Татьяне Болотниковой, исполнившей роль Ханумы, театралы отзывались с особенной теплотой, вспоминая её роль в спектакле «Мы – Полная Европа», где она также была на высоте.

Всего водевиль шел более трех часов. На мой взгляд, спектакль бы только выиграл, будь он немного короче. Ничего не скажешь: получилось монументально, масштабно. Труд, силы и средства вложены колоссальные. Однако сюжетные линии, события, разворачивающиеся в водевиле, в моем представлении, на 3,5 часа все-таки не тянут.

Очень порадовали костюмы. Порой даже не знаешь, на что смотреть: на сверкающие наряды артистов или на их игру. Всё новое, с иголочки. Сверкает даже черный платок матери купца. Как-то режиссер Владимир Попов сказал, что для него нет ничего хуже, чем выставить нищий спектакль. «Ханума» получилась шикарной.

Зрители долго аплодировали стоя. По традиции после спектакля режиссер представил артистов и поблагодарил всех, кто принимал участие в постановке. Но этот вечер был особенным. Хотелось сказать о многом. В том числе почетным гостям.

«Наш город всегда был театральным, - отметил глава района Павел Петраков. – Надеемся, что в театре всегда будут зрители. В новом здании сделано много, но еще больше сделать предстоит».

«Шикарные декорации, прекрасный зал, теплая домашняя атмосфера. Сегодня у всех театралов большой праздник», - признала зам. министра по территориальным образованиям Елена Щербакова.

«Благодаря труду очень многих людей премьерный показ в новом зале состоялся», - подытожила Татьяна Чучкова.

Новое здание БДТ должно радовать ещё не одно поколение зрителей.

"БП" №№139-140 от 19 сентября.