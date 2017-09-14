"Мы выбираем, нас выбирают..."

Давненько не было у балашовцев столь насыщенного сентября, каким выдался первый осенний месяц нынешнего, 2017 года. Причем насыщенного событиями отнюдь не рядового плана, а имеющими очень важное, в известном смысле, судьбоносное значение…



Так уж получилось (намеренно ли или случайно совпало, это другой вопрос), что именно в сентябре актеры Балашовского драматического театра после многолетних мытарств в приспособленном помещении отпраздновали, наконец, новоселье во вполне современном, только что cданном в эксплуатацию, что называется, «с иголочки» здании театра с профессиональной сценой, светом, звуком и прочими приличествующими профессиональному театру нюансами.

На эти же сентябрьские дни пришелся по-хорошему амбициозный и, как теперь очевидно всем, весьма успешный проект, который можно считать своеобразной обкаткой новой сцены БДТ. Речь идет, конечно, о межрегиональном фестивале «Театральное Прихоперье», собравшем в Балашове, пожалуй, лучшие театральные силы не только Саратова с областью и некоторых прилегающих регионов, но и таких признанных авторитетов театрального искусства федерального масштаба, как Государственный театр наций с Е. Мироновым и Ч. Хаматовой, Большой театр, МХТ им. Чехова, Александринский театр (Санкт-Петербург)…

Был еще День города. 2 сентября все мы широко, торжественно и радостно отметили 237-ю годовщину известного указа императрицы Екатерины Великой от 1780 года, согласно которому Балашов, собственно, и обзавелся заветным городским статусом.

Ну, а на 10 сентября 2017 года был назначен единый день голосования. Балашовцам, пришедшим на избирательные участки, предстояло определиться в своих симпатиях относительно будущего руководителя Саратовской области (выдвигались врио губернатора В.В. Радаев, представлявший Саратовское региональное отделение ВПП «Единая Россия»; представитель Саратовского регионального отделения КПРФ О.Н. Алимова; представитель Саратовского регионального отделения партии ЛДПР С.В. Денисенко и от Саратовского же регионального отделения партии «Патриоты России» Л.В. Паринова); депутатов Саратовской областной думы 6-го созыва и представителей депутатского корпуса Балашовского муниципального района по двум одномандатным избирательным округам №№2 и 4. Последние выборы обусловлены сложением с себя депутатских полномочий нынешним главой БМР П.М. Петраковым и прежней главой БМР Е.Ю. Щербаковой, которая, как известно, перешла на работу в областное правительство.

Интересно, что выборы депутатов Саратовской облдумы проходили по так называемой смешанной системе, когда из 45 облдепутатов 23 избирались по пропорциональной системе (проще говоря, по партийным спискам), а оставшиеся 22 – по мажоритарной системе, т.е. по одномандатным округам.

Балашовский избирательный округ №12, в который вместе с собственно Балашовским входит еще и Романовский муниципальный район, – одномандатный. За этот заветный мандат развернулась борьба между зарегистрировавшимися кандидатами от ЛДПР А.Н. Зыковым, от КПРФ И.М. Маренич, от справедливороссов Г.Г. Платошиной, от единороссов С.Б. Сурововым и от Саратовского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России» В.А. Ченцовым.

Что же касается довыборов в Собрание депутатов БМР по уже упоминавшимся одномандатным избирательным округам №№2 и 4, то здесь претендентов на депутатский мандат набралось по три по каждому из округов.

В одномандатном избирательном округе №2 были зарегистрированы три кандидата: А.И. Мякишев – от Балашовского местного отделения КПРФ, С.В. Попов – от местных единороссов и в качестве самовыдвиженца – Д.И. Туровский.

В таком же одномандатном избирательном округе №4 за право обладания депутатским мандатом боролись единоросс А.А. Петров и сразу два самовыдвиженца или, если угодно, самовыдвиженки: Л.Е. Калинина и С.В. Кастрыкина.

В строгом соответствии с требованиями закона 10 сентября в 8 часов утра все 85 избирательных участков (46 – в городе и 39 – в сельской местности) на территории Балашовского муниципального района распахнули свои двери для желающих отдать свой голос за того или иного кандидата. К слову сказать, дюжина городских избирательных участков на этих выборах была оборудована специальными комплексами обработки избирательных бюллетеней.

… Участковая избирательная комиссия участка №617 оказалась, пожалуй, самой близкой к нашей редакции. Она уютно расположилась в просторном фойе кинотеатра «Победа». Потому, недолго думая, около 10 часов утра я направился именно сюда, чтобы посмотреть, как балашовцы, проживающие в границах ответственности этого избирательного участка, выбирают себе будущее.

Первое, что обращает на себя внимание при входе на избирательный участок, - несколько представителей полиции. Это хорошо. Это как-то, знаете, успокаивает. Времена нынче известно какие. Так что лишнее усиление охраны лишним не будет, уж простите за невольный каламбур…

Между тем в фойе кинотеатра «Победа», т.е. на избирательном участке №617, царит спокойная и вполне рабочая обстановка. За сдвинутыми столами работают члены комиссии, которые принимают избирателей, сверяют их фамилии по спискам, выдают бюллетени. Прямо напротив них расположились наблюдатели от кандидатов. Они внимательно следят за действиями членов избирательной комиссии. Судя по выражению их лиц, пока все проходит без явных нарушений.

Мне любезно позволили сделать несколько снимков, но так, чтобы не мешать людям, пришедшим голосовать. Однако какой-либо информации по количеству зарегистрированных на участке избирателей, равно как и по количеству уже проголосовавших получить не удалось. Ссылаются на то обстоятельство, что все данные регулярно передают по телефону в территориальную избирательную комиссию (ТИК) Балашовского муниципального района. Туда, мол, и обращайтесь.

Что ж, мы люди не гордые, сходим и в ТИК. Но сначала, надо самому исполнить гражданский долг и проголосовать за лучших представителей народа. А других, как известно, среди кандидатов в депутаты и не бывает.

На своем избирательном участке №608 (традиционно располагается в здании детского сада «Лучик», бывшая 10-я школа) застал и вовсе идиллическую картину: скучающие члены комиссии, скучающие наблюдатели, посередине помещения две прозрачные урны с бюллетенями на дне. И, как назло, ни одного избирателя, не считая вашего покорного слуги, разумеется. Так что идея сделать эффектный снимок волеизъявления балашовского избирателя умерла сама собой. Селфи же, каюсь, делать как-то не решился.

На обратном пути заглянул в ТИК. Не без труда удалось раздобыть кое-какие сведения относительно уже упоминавшегося избирательного участка №617. По официальным данным, предоставленным членами территориальной избирательной комиссии БМР, на 12 часов дня на этом избирательном участке, где зарегистрирован 1661 избиратель, своим конституционным правом воспользовались 193 человека. Явка составила 11, 54%. Понятно, что цифры эти предварительные и будут меняться в сторону увеличения. А вот на сколько именно они вырастут, и каковы будут окончательные результаты выборного дня, мы узнаем уже совсем скоро.

"БП" №№137-138 от 14 сентября.

