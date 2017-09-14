Высокий КПД депутата

Депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов (фракция «Единая Россия») побывал с очередным рабочим визитом в Балашовском муниципальном районе. По традиции его программа была весьма насыщенной, разнообразной и включала посещение целого ряда важных социальных объектов.



Так, стартовали мероприятия с инспектирования депутатом ремонта внутренних помещений стадиона СОК «Олимп» и работ по созданию здесь искусственного газона футбольного поля. О ходе работ, об исправлении указанных прежде депутатом недостатков С.Б. Суровову доложили начальник управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.А. Коблов и заведующий СОК «Олимп» В.А. Волколупов.

Как и было запланировано, к началу нового учебного года удалось завершить ремонт подтрибунных помещений. Была проведена большая работа по замене электропроводки и системы светодиодного освещения помещений, панельной обшивки стен, по установке пластиковых окон и новой сантехники в санузлах и душевых кабинах. Вместе с тем, С.Б. Суровов проверил качество материалов (резиновый гранулят, кварцевый песок), необходимых для искусственного газона футбольного поля.

Подводя итоги посещения спортивного объекта, Сергей Борисович подчеркнул: «В прошлом году, во время проведения актива Балашовского района, жители города обратились к губернатору Саратовской области В.В. Радаеву с просьбой помочь отремонтировать стадион «Олимп». И сегодня хотелось бы заявить, что реконструкция стадиона завершается. Отремонтированы все подтрибунные помещения. Проведена глубокая модернизация трибуны стадиона, установлены новые морозостойкие пластиковые сидения, электронное табло и другие необходимые для полноценного функционирования объекта элементы».

Следующим адресом нынешнего визита Сергея Борисовича Суровова стала средняя образовательная школа села Репное. С деятельностью и актуальными проблемами этого учебного заведения депутата областной думы познакомили директор МОУ СОШ Светлана Ивановна Гугнюк и начальник управления образования администрации БМР Вера Владимировна Шатковская. Как оказалось, сегодня в здании школы, которому уже более 50 лет, занимаются 258 учеников. Причем многие годы обучение здесь проводится в две смены.

С.Б. Суровов посетил учебные классы, пообщался с педагогами и школьниками (шла вторая смена занятий). Поинтересовался, что беспокоит представителей подрастающего поколения и их наставников. Оказалось, что и учителя, и ребята хотят, чтобы в их школе появились новый спортзал и дополнительная пристройка к зданию учебного заведения. Поскольку только такой подход позволит снять острую проблему обучения школьников в две смены.

Изучив ситуацию, С.Б. Суровов предложил коллегиально поработать над тем, чтобы школа смогла войти в Федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы. И здесь надо заметить, что юным жителям Репного есть на что надеяться. Ведь Сергей Борисович регулярно помогал и помогает этой школе. Например, благодаря его усилиям здесь появились новая оргтехника и радиомикрофоны. Были установлены пластиковые окна и многое другое.

Ещё одним примером высокого КПД областного депутата явилась и его поддержка, оказываемая Центру дополнительного образования «Созвездие». Кстати, на недавно отремонтированном здании ЦДО «Созвездие» прошла установка специальной декоративной подсветки. С.Б. Суровов ознакомился с ремонтом, осмотрел современное осветительное оборудование, размещенное на фасаде здания. В свою очередь, заместитель главы БМР по соцвопросам Л.И. Рымашевская и директор ЦДО «Созвездие» О.Е. Уварова детально информировали депутата об особенностях осветительной системы одного из самых известных зданий Балашова.

"БП" №№137-138 от 14 сентября.