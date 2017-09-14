Его ждут в Сочи, Казани и Саранске!

В минувшую субботу, в День празднования 870-летия Москвы, на обновленном стадионе «Лужники» Президент России Владимир Путин и руководитель ФИФА Джанни Инфантино дали старт мировому Туру Кубка чемпионата мира по футболу - 2018. До конца нынешнего года эта своеобразная суперэстафета пройдет по 24 российским городам, а в следующем, вплоть до начала чемпионата мира, главный футбольный трофей планеты посетит другие страны и континенты.



Примечательно также, что с 1 по 6 ноября 2017 года Тур Кубка чемпионата мира «заглянет на огонек» и в Саратов. А потому многие фанаты главного игрового вида спорта из Саратовской области смогут в реальности соприкоснуться с мировой футбольной историей. Однако пока поклонники футбола из областного центра и, надеюсь, города на Хопре планируют приобщиться к столь уникальному, неповторимому событию на волжской земле, в Балашове есть человек, который уже ведет целенаправленную подготовку непосредственно к предстоящему чемпионату мира по футболу.

Владимир Георгиевич Добрынин — спортивный волонтер, хорошо известный далеко за пределами нашего города, - минувшим летом трудился в качестве переводчика на матчах Кубка конфедераций по футболу, которые состоялись в Сочи. Эти соревнования стали тестовыми не только для ведущих футбольных сборных, но и для тех, кто будет обеспечивать проведение мирового чемпионата ФИФА в июне — июле 2018 года. Примечательно, что деятельность В.Г. Добрынина в качестве волонтера-переводчика на Кубке конфедераций получила высокую оценку организаторов. Поэтому у Балашова появился отменный шанс делегировать своего специалиста и на главный футбольный турнир четырехлетия.

Кстати, на счету Владимира Георгиевича уже имелся опыт работы волонтером и переводчиком на Паралимпийских играх в Сочи и Всемирной Универсиаде в Казани, на гонках «Формулы-1» и в эстафете олимпийского огня, в ходе Всероссийского автопробега олимпийских волонтёров «Москва — Сочи - Крым»... Надо заметить, что к спортивным приключениям известного волонтёра «Балашовская правда» обращалась не раз («Каравелла ждёт», «Наш человек на «Фиште» и т.д.). Однако в преддверии футбольного первенства, по отношению к которому со стороны наших западных «партнеров» было сделано слишком много недружественных шагов, хотелось бы спросить человека, которому довелось побывать в самом центре событий, о том, как Россия умеет организовывать международные мероприятия экстра-класса...

- Владимир Георгиевич, так как же на сей раз складывалась Ваша судьба на Черноморском побережье? Насколько организационные моменты Кубка конфедераций отличались от, положим, Паралимпийских игр или гонок «Формулы-1»?

- Перипетии судьбы складывались как никогда удачно и гладко. Во-первых, отличительной чертой нынешнего спортивного форума был высокий уровень скоординированности, оперативности в организации деятельности волонтёрского корпуса (размещение, аккредитация, обучение). Все необходимые организационные моменты были решены буквально за один день. Нас разместили в знаменитом «Русском доме». На олимпийском стадионе «Фишт», в волонтерском центре, с нами встретились и инструктировали руководители стадиона, специалисты по безопасности, по синхронному переводу. Для волонтеров была проведена детальная экскурсия по стадиону «Фишт».

- И какой же Вы увидели главную спортивную арену зимней Олимпиады 2014 года?

- После Олимпийских игр в Сочи специально к предстоящему чемпионату мира по футболу стадион «Фишт» основательно перестроили, превратив его именно в футбольную арену. Там, где раньше не было трибун, построили новые, подведя ряды зрителей буквально к кромке газона футбольного поля. А заместитель Председателя Правительства России В.Л. Мутко, участвовавший в той встрече с волонтерами Кубка конфедераций, рассказал, что, в связи с тем, что «Фишт» стоит на болоте, в чаше стадиона дополнительно сделали бетонную «подушку» глубиной два с половиной метра. Поскольку по стандартам ФИФА вместимость стадионов чемпионата мира должна быть не менее 45 тысяч зрителей, то пришлось здесь дополнительно «нарастить» 5 тысяч зрительских мест, разместив их там, где во время Олимпиады были свободные пространства. Например, в ходе реконструкции был полностью закрыт проход в стене стадиона, через который Ирина Роднина и Владислав Третьяк несли олимпийский огонь к олимпийской чаше. Словом, стадион, где следующим летом пройдет мировой форум футбола, был полностью модернизирован, стал отвечать самым высоким мировым футбольным стандартам и уже сегодня готов принять розыгрыш Кубка мира.

- А где Вам довелось трудиться?

- Я работал в медиа-центре, который был расположен непосредственно в самом здании стадиона «Фишт». Мои функции как переводчика заключались в обеспечении деятельности зарубежных журналистов. Мне приходилось работать и в медиа-центре, и на медиа-трибуне, а моим коллегам-волонтерам - непосредственно в пределах периметра футбольного поля. Для этого у нас имелись специальные коды доступа. Работали мы в две смены: с 11.00 до 18.00, а также с 18.00 и до окончания послематчевых пресс-конференций. Конечно, в Сочи приехало очень много журналистов. Там работали корреспонденты даже из тех стран, которые не участвовали в Кубке конфедераций, например, из Никарагуа или Индии. Кроме того, в медиа-центре имелось интернет-кафе для журналистов, где располагалось достаточное количество компьютерной техники для оперативной передачи необходимой информации. При этом для обеспечения надежной работы тут же находились программисты, которые в случае чего могли оказать необходимую помощь.

- Удалось ли Вам лично посетить матчи престижного турнира, своими глазами увидеть то, что весь спортивный мир видел лишь на экране телевизора?

- Конечно. У меня была возможность побывать на нескольких встречах. Первую игру я наблюдал по ТВ, находясь на своём трудовом посту, — моя рабочая смена тогда совпала с матчем. А вот последующие игры я смотрел с медиа-трибуны стадиона. Так что в этом плане совесть чиста. Более того, в ходе турнира мне довелось повстречать и президента ФИФА Джанни Инфантино. А вот комиссары ФИФА, консультировавшие и контролировавшие нас, сказали, что нынешний формат Кубка конфедераций (чемпионат чемпионов) стал последним. В будущем такой турнир планируется преобразовать в нечто иное, и он будет заметно расширен.

Кстати, я смотрел на происходящее еще и с позиций фотохудожника. И надо заметить, что с этой точки зрения здесь было так много «соблазнов», что даже затрудняюсь перечислить все наиболее яркие, неповторимые моменты и картинки города будущего чемпионата мира. Однако очень часто, как только я хотел запечатлеть что-то уникальное на фотокамеру, комиссары ФИФА говорили мне: «Владимир, убрать фотокамеру! Нельзя снимать!!!» Дело в том, что даже в кодексе волонтеров было написано об ограничении фотосъемок волонтерами. Но, конечно, кое-что я смог сфотографировать. Однако это слишком мало, по сравнению с тем, что видел в реальности.

- Во время проведения Кубка конфедераций я внимательно следил за публикациями о турнире в зарубежной прессе, особенно тех стран, которые объявили России санкции. Хотел узнать, каковы их претензии. Например, в германских газетах «Bild», «Suddeutsche Zeitung», традиционно имеющих «особый» взгляд на нашу страну, среди проблем назывались слишком «тихие» трибуны во время матчей (хотели подраться, а не с кем), «ленивые» продажи билетов, отсутствие знания иностранных языков у многих россиян (соотношение - один к пятидесяти). Среди плюсов упоминались уникальная опция бесплатного проезда между городами турнира, хорошая антитеррористическая за-щищенность... А довелось ли Вам узнать мнение зарубежных журналистов? Какова она реальная, а не политизированная «обратная связь» прошедшего турнира?

Окончание в "БП" №№137-138 от 14 сентября.