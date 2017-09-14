Праздничный экзамен Балашова

Пожалуй, у каждого человека есть дни, которым он поставил бы «зачет», назвав их самыми-самыми. Однако подобные моменты время от времени случаются не только у конкретных людей, но и у городов. А потому 2 сентября 2017 года, когда отмечалась 237-ая годовщина Балашова, безусловно, можно отнести именно к таким, счастливым мгновениям. Ведь на сей раз празднование Дня города и связанное с ним открытие новой сцены Балашовского драматического театра и межрегионального фестиваля «Театральное Прихоперье» не только основательно вошли в нашу историю, но и позволили громко заявить о городе на Хопре как на региональном, так и на федеральном уровне.



Первые «Эвересты» юных талантов

А начались торжества в честь Дня города еще утром с церемонии открытия Аллеи одаренных детей в парке им. Куйбышева. Задолго до основного чествования здесь уже собрались главные герои торжества: юные музыканты, изобретатели, спортсмены, экологи. Поздравить ребят пришли их педагоги, наставники, родители, официальные лица. И праздничное, приподнятое настроение чувствовалось в преддверии ответственного мероприятия повсюду.

Как и положено, вначале главой Балашовского муниципального района П.М. Петраковым и главой МО город Балашов В.И. Якубовичем была торжественно перерезана символическая алая ленточка перед Аллеей. А затем методист методического отдела управления образования администрации БМР Н.М. Живайкина познакомила собравшихся с историей создания Аллеи одаренных детей, с её нынешними героями.

Как оказалось, Аллея одаренных детей берет свое начало с такого далекого ныне 2009 года, когда по инициативе заместителя главы района по соцвопросам Л.И. Рымашевской состоялась первая подобная презентация юных талантов района. А в нынешнем году почетное право войти в число лучших из лучших получили более пятидесяти лауреатов.

Среди них были и представители учреждений дошкольного образования, добившиеся ярких успехов на различных областных и всероссийских конкурсах и турнирах, и победители школьных предметных олимпиад, проводившихся среди учащихся учреждений общего среднего образования. Весомых успехов во Всероссийский год экологии добились юные экологи Балашовского района. Особое место заняли и юные спортсмены из Балашовс-кого филиала областной ДЮСАШ «Реабилитация и физкультура».

Примечательно, что в ходе официальной церемонии ребята не только получали заслуженные награды, но и демонстрировали свои недюжинные способности. Кто-то исполнял музыкальные произведения на скрипке. Кто-то танцевал. Другие декламировали стихи или презентовали свои технические изобретения. Словом, любой взрослый человек, посетивший столь ответственное действо, мог многократно убедиться в том, что юное поколение балашовцев по-настоящему талантливо, и у него есть будущее…

Почет и уважение

А затем случился дождик. Причем «хляби небесные» разверзлись именно в тот самый момент, когда должна была стартовать торжественная церемония открытия Доски почета Балашовского района. Однако участников акции это отнюдь не смутило, а только дало новый повод для шуток.

Так, глава БМР П.М. Петраков особо подчеркнул: «Уже стало доброй традицией, что знаменательные события, которые происходят на территории Балашова, начинаются с дождя. Поэтому я поздравляю вас с «хорошей погодой»... Мы сегодня здесь собрались, чтобы поместить наши ведущие предприятия, коллективы, учреждения, лучших тружеников на Доску почета. Я хотел бы от себя, от администрации и районного Собрания депутатов поздравить вас со столь знаменательным событием и пожелать счастья, здоровья, успехов, быть такими же трудолюбивыми и достигать новых высот на профессиональной ниве».

Глава района вручил всем «виновникам торжества» свидетельства о занесении их на Доску почета Балашовского муниципального района. Среди них были представители сельскохозяйственной отрасли и медицины, высшего образования и спорта, промышленных предприятий и организаций социальной сферы, балашовские спасатели МЧС.

Окончание в "БП" №№135-136 от 12 сентября.