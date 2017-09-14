От Невы до Сахалина

С каждым днём сентябрь-бродяга всё больше и больше набирает приличествующую ему «скорость». Осенние вечера становятся всё темнее и прохладнее. А потому невольно хочется вновь обратить свой взор туда, где было и тепло, и светло — к только-только минувшему лету. Тем более, что заключительные летние мгновения в Балашовском районе завершились по традиции в молодежном стиле, весело и красиво. Ведь именно на излёте августа на прихоперской земле, на территории детского оздоровительного лагеря «Колос», состоялся традиционный – девятый по счету - слёт молодых активистов – «Молодёжный образовательный форум «Хопёр-2017» (руководитель Н.А. Зверевич).



«Широка страна моя родная»

На сей раз он собрал под свои знамена около 150 представителей молодого поколения (в возрасте от 16 до 30 лет) из самых разных уголков нашей страны. Например, в работе «Молодёжного образовательного форума «Хопер – 2017» участвовали молодые люди из Санкт-Петербурга и Сахалина, Саратова и Волгоградской области. Однако основное количество участников, конечно, пришлось на города нашего региона: Балашов, Маркс, Калининск, Энгельс, Аркадак, р.п. Лысые Горы и другие.

Девизом форума «Хопер – 2017» стали слова: «Стремись, создавай, действуй!», а его образовательная программа была разделена на четыре основных направления. Поэтому в августе 2017 года в рамках форума «Хопер – 2017» работали такие подразделения, как «Политика» и «Технология добра» (волонтёрское направление), «Российский союз молодёжи», «Молодёжь и православие». И надо заметить, результаты их деятельности оказались очень даже жизнеутверждающими.

Ведь, как показывает многолетний опыт, подобные молодёжные форумы позволяют кому-то из молодых людей решить беспокоящие их проблемы общеполитического характера, кому-то научиться создавать социально значимые проекты, а кому-то определиться с выбором своей дальнейшей профессиональной карьеры. Да и, вообще, каждый, кто оказывался на территории детского оздоровительного лагеря «Колос» в такие дни, просто не мог не обратить внимание на особый антураж, позитивное настроение, творческий поиск, которые свойственны именно подобным молодёжным мероприятиям. Не стал исключением в этом плане и 2017 год…

Вперед,

парусный флот!

Как и положено, форум «Хопер – 2017» стартовал с торжественной церемонии открытия, куда специально прибыли председатель Собрания депутатов Балашовского муниципального района А.Г. Рыжков, заместитель главы БМР по социальным вопросам Л.И. Рымашевская, руководитель Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», член общественного совета при министерстве молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области Ю.А. Пастухова. Официальные лица от всей души поприветствовали молодых людей, пожелав участникам форума провести эти дни с пользой, найти новых друзей, обогатиться новыми идеями, а также создать новые проекты, которые должны быть интересными и креативными.

А затем начались рабочие будни межрегионального форума, предполагавшие напряженные занятия, лекции, встречи, тренинги, мастер-классы. К примеру, встреча Ю. А. Пастуховой с участниками форума (направление «Технология добра», руководитель О.А. Комочкова) была связана с открытием в Балашове местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Его возглавила специалист Балашовского филиала центра «Молодёжь плюс» О. Ю. Полякова. Движение «Волонтёры Победы» возникло в рамках подготовки к 70-й годовщине Победы. Его участники занимаются, прежде всего, патриотической тематикой, проектами, связанными с помощью ветеранам Великой Отечественной войны, уходом за памятниками солдатам Победы. И здесь стоит сказать, что Юлия Александровна высоко оценила балашовскую молодёжную акцию «Вальс Победы», предложив уже на следующий год сделать её областной, чтобы она прошла уже по всем районам Саратовской области.

Как отметил один из организаторов тематического направления «Политика», руководитель Балашовского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Д.И. Власов, кстати, принимавший активное участие в недавнем Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», на его политическом направлении проходили тренинги и лекции по политическому пиару, по ораторскому искусству. Пожалуй, одним из наиболее интересных оказался тренинг, посвященный целеполаганию, в ходе которого тренеры продемонстрировали участникам форума, как ставить цели и добиваться их. Оказывается, проблемы многих молодых людей состоят в том, что на нынешнем этапе развития общества они плохо видят свои дальнейшие жизненные цели.

В свою очередь, в рамках деятельности направления «Российский союз молодёжи» (руководитель С.С. Авдонин) молодых людей обучали фандрайзингу (от англ. fundraising), продвижению в социальных сетях, умению организовывать и проводить общественно значимые мероприятия, грамотной оптимизации временного ресурса. Молодые люди получили отменный практический опыт на занятиях по методу проведения «стратегических сессий», направленных на планирование, организацию и создание подразделений РСМ в различных районах Саратовской области. Поскольку сегодня местные отделения РСМ пока имеются только в Саратове и Балашове.

В свою очередь, в работе направления «Молодёжь и православие», которое возглавил протоиерей, руководитель епархиального отдела по делам молодежи Вадим Иноземцев, приняли участие около сорока человек из нескольких епархий Русской православной церкви. Молодые люди выезжали на богослужение в храм села Алмазово. Пообщались с директором ООО «Балашовский сахарный комбинат» А.Н. Чернышевым. Проводили философские беседы на темы религии, общечеловеческих ценностей. Ведь для представителей этого направления основной целью, приоритетом было социальное служение. Чтобы через религию больше ребят приобщались, в том числе, и к общественной деятельности.

Вопросы высокого уровня

Однако образовательные мероприятия проходили не только в рамках определенных направлений. Все ребята собирались вместе и участвовали в общих дискуссиях, когда к ним приезжали так называемые VIP-гости. К примеру, на второй день форума молодых активистов посетили глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков, секретарь Балашовского местного отделения партии «Единая Россия», руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Балашовского муниципального района» С.В. Попов, депутат Саратовской областной думы, проректор Саратовской юридической академии, заместитель председателя Общественного совета при ГУВД России по Саратовской области В.А. Писарюк.

Несколько часов длилась встреча VIP-гостей форума с молодёжью, в ходе которой удалось обсудить очень много важных, наиболее актуальных для современных молодых людей (и не только) проблем. Так, Павел Михайлович Петраков отметил, что «Молодёжный образовательный форум «Хопёр-2017», который организован администрацией Балашовского муниципального района и при поддержке депутата Саратовской областной думы С.Б. Суровова, стал уже традиционным на балашовской земле. За все эти годы через площадки нашего форума прошли больше тысячи молодых активистов. И все они получили здесь новые знания, отменный практический опыт, позитивную установку на всю жизнь. Кроме того, глава района подробно рассказал гостям прихоперского края о достижениях и проблемах нашего муниципального района, о дальнейших «горизонтах» его развития, ближайшим из которых можно было в тот момент назвать межрегиональный театральный фестиваль «Театральное Прихоперье».

Окончание в "БП" №№135-136 от 12 сентября.