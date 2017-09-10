В начале большого пути

В минувшую пятницу, 1 сентября, в стране отметили День знаний, который, в свою очередь, знаменует официальное начало нового 2017-2018 учебного года. Как водится, в этот день во всех российских школах прошли торжественные линейки и традиционные праздники первого школьного звонка.



Не стал в этом смысле исключением и Балашовский муниципальный район, где в тернистый, но увлекательный путь за знаниями отправились около девяти тысяч мальчишек и девчонок разных возрастов. Кто-то из них находится еще в самом начале пути, другие уже пересекли незримый экватор. Учащиеся же выпускных классов пришли на свои школьные линейки с полным осознанием того, что они выходят на «финишную прямую». А вот для 1054 балашовских первоклашек пока все внове: и школа, и учителя, и одноклассники, с которыми ближайшие 11 лет им предстоит делить все радости и тяготы школьной жизни…

Балашовская гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева на протяжении последних лет стабильно держится в лидерах школьного образования нашего района. С завидным постоянством выпускники гимназии демонстрируют высокий уровень знаний школьной программы практически по всем предметам, о чем, в частности, свидетельствуют результаты ЕГЭ. Неудивительно, что из года в год количество заявлений от родителей, желающих, чтобы их чадо пошло в 1-й класс именно в этой гимназии (помимо всего прочего, у этого образовательного учреждения есть, по крайней мере, еще один неоспоримый плюс – оно расположено практически в самом центре города), только растет. В этом году, к примеру, здесь набрали три полноценных первых класса (более 80 учеников).

Гимназистов и педагогический коллектив гимназии, а также родителей обучающихся с Днем знаний и началом нового учебного года поздравили глава БМР П.М. Петраков, зампредседателя Собрания депутатов БМР С.М. Гладков, начальник управления образования администрации БМР В.В. Шатковская, директор гимназии им. Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева С.А. Шехматов, представитель городского совета ветеранов С.Т. Кураев…

Как водится, с напутственным словом к первоклашкам обратились те, кому уже через девять месяцев учебы предстоит навсегда покинуть стены гимназии, чтобы отправиться в самостоятельное плавание взрослой жизни. А в качестве счастливых талисманов малыши получили от гимназистов-выпускников маленькие сувенирные колокольчики.

Почетное же право позвонить в самый настоящий колокольчик, тем самым дать первый в наступившем учебном году школьный звонок, было представлено ученику 11 класса Дмитрию Шехматову и ученице 1 класса Полине Гусевой.

Окончание в "БП" №№133-134 от 7 сентября.

