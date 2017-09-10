Подведены итоги районного конкурса "Лучший в профессии"

C 10 июля по 28 августа 2017 года в Балашовском и Романовском районах Саратовской области по инициативе и при поддержке депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова проходил конкурс «Лучший в профессии», в рамках которого были определены лучшие сельскохозяйственные организации и работники сельского хозяйства.



В соревновании смогли принять участие сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности и работники сельского хозяйства, которые трудятся на территории Балашовского и Романовского муниципальных районов.

В Романовском районе победителями конкурса стали ООО «Агронетика», глава фермерского хозяйства, индивидуальный предприниматель Александр Швецов, механизатор Антон Ермолаев (ИП А.Е. Кабанов), водитель Алексей Усков (ИП А.Ю. Гонтарев), комбайнер Анатолий Саяпин (ИП С.А. Саяпин) и оператор механизированного тока Александр Ветров (ИП Т.Н. Есикова).

В Балашовском районе лучшими признаны трудовые коллективы Балашовского филиала АО «Элеваторхолдинг», крестьянского хозяйства «Катрин», крестьянского хозяйства ИП Е.А. Драгунова, крестьянского хозяйства ИП Р.В. Кравцова, ООО «Колхоз имени Ленина», ООО «Земледелец-2002», ООО «РОСАГРО-САРАТОВ», ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» и ОАО «Балашовская хлебная база».

Все победители трудового соревнования были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от депутата Саратовской областной думы С.Б. Суровова.

«Конкурс задумывался как проект, направленный, во-первых, на поддержку районного сельского хозяйства, во-вторых, как возможность определить лучших из лучших, рассказать о непростом каждодневном труде, о бесценном вкладе, который вносится в общее дело развития районов нашими сельскохозяйственными организациями, фермерскими хозяйствами, предприятиями перерабатывающей промышленности, отдельными специалистами. И количество участников, от которых оргкомитет получил заявки, нас искренне удивило – около 100! А это значит, что конкурс действительно нашел живой отклик у тружеников и работяг, которые, несомненно, заслуживают, чтобы их славные имена были вписаны в трудовую историю Балашовского и Романовского районов!» – отметил депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов.

"БП" №№133-134 от 7 сентября.