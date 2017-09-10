Городской парк получил название "Театральный"

Необходимость в благоустройстве городского парка назрела давно. Определенные шаги в этом направлении были предприняты пару лет назад: за территорией стали тщательнее следить, появилось уличное освещение. Но локомотивом, определившим судьбу парка, стал театральный фестиваль. В последний день лета состоялось его торжественное открытие. Перемены оказались столь существенны, что многие растерялись.



Всего за несколько месяцев городской парк изменился до неузнаваемости. Помимо фонтана, появился павильон с игровыми комплексами, спортивная площадка. Даже клумбы стали другими.

Торжественное мероприятие началось с символического запуска фонтана. Модели театра молодежной моды «Алексия» выступили в роли почетного караула.

На открытии присутствовали представители власти из Москвы и Саратова. Депутат Госдумы РФ М.А. Исаев отметил большое количество детей. Во многом именно от них зависит, в каком состоянии будет находиться городской парк.

От лица родителей и жителей города выступила Анна Цепелева. «Спектакли Балашовского драматического театра любят взрослые и дети, - сказала Анна Николаевна. – Думаю, и парк всем понравится». «Мы долго ждали этого события, - призналась директор Балашовского драматического театра Т.В. Чучкова. – Спасибо всем, кто принимал участие в субботниках накануне фестиваля».

С вокальными и хореографическими номерами выступили солисты и коллективы. Клоун Витаминка с напарницей подготовили для детей развлекательную программу и устроили шоу мыльных пузырей.

Возможно, восприятие обновленного парка, получившего название «Театральный», зависит от возраста. 1 июня 20 лет назад дети ждали своей очереди, чтобы бесплатно прокатиться на оленях. Дольше оленей продержалось чертово колесо. Была летняя эстрада, на которой проводились концерты и праздники.

Люди старшего поколения вспоминают танцы, появление и столь же неожиданный демонтаж очередных каруселей и горок.

Кому-то и вовсе приходит на ум разрушенное здание Балашовского драматического театра, от которого остался только котлован в центре города, огороженный забором.

Совсем юным, не катавшимся на оленях, сравнивать и вспоминать нечего. В каком-то смысле их мнение является более беспристрастным и объективным. 17-летняя Марина, прогулявшись по парку, вынесла вердикт: «Интересно… Мне здесь все нравится! Собираюсь приходить сюда с друзьями». Пожилой мужчина признал, что стало намного лучше, по сравнению с тем, как было: «Всё перестроили, переделали. Теперь здесь чисто. Может, это явление временное». Урны и впрямь необходимы. «Хотелось бы фонтан побольше, - заметил 30-летний Сергей. – А так - красиво. Всё хорошо». Некоторые были настолько в недоумении, что даже не сразу могли выразить свое отношение к увиденному. Скорее всего, на этом изменения не закончатся.

У парка официально началась новая жизнь.

"БП" №№133-134 от 7 сентября.