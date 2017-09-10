"Новому времени - новое образование"

такова была тема августовского районного совещания работников образования, прошедшего в Центре культуры БМР. На мероприятии присутствовали педагоги, директора образовательных учреждений, депутаты, родители, выпускники, представители регионального министерства образования и общественности. После выступления докладчиков состоялась долгожданная церемония награждения.



Место в президиуме заняли глава района П.М. Петраков, его заместитель по социальной сфере Л.И. Рымашевская, глава администрации МО г. Балашов С.Ю. Александров, начальник управления образования В.В. Шатковская, председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков, а также гости из Саратова: С.Ю. Цикунов, представляющий региональную организацию «Педагогическое общество России» и общественную палату Саратовской области, и А.Б. Вуколова, консультант министерства образования Саратовской области.

Подводя итоги прошлого учебного года, П.М. Петраков отметил, что наши выпускники поступают не только в престижные российские, но и зарубежные вузы. «Большинство учителей работают по призванию, а не за деньги», - высказался Павел Михайлович, после смеха в зале добавив, что о деньгах руководство района тоже забывать не будет.

О том, как будут обстоять дела в новом учебном году, рассказала начальник управления образования В.В. Шатковская. В Балашовском районе работают 39 школ, 27 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования. В первый класс пойдут 1057 ребят. В прошлом учебном году на 110 первоклассников было меньше.

Что касается сдачи ЕГЭ и ГИА, то 34 одиннадцати-классника получили неудовлетворительные оценки по математике. Это меньше, чем в прошлом году. «Средний бал по району повысился почти по всем предметам, - отметила Вера Владимировна. – Однако есть небольшое снижение по русскому языку, информатике и обществознанию. Семь выпускников получили 100 баллов». Елизавета Разваляева из школы №16 набрала 100 баллов по двум предметам: русскому языку и литературе.

Однако, несмотря на хорошие показатели, ещё предстоит немало работы. «Следует усилить межведомственное взаимодействие, - высказалась начальник управления образования. – Школа должна быть психологически безопасной». Однако этого невозможно добиться без достойного педагогического коллектива. В Балашовском районе трудятся более полутора тысяч педагогов.

Особого желания аттестовываться на высшую и первую квалификационные категории не наблюдается. 50% педагогов и руководителей имеют стаж более 25 лет. Радует, что Вера Владимировна считает первоочередной задачей привлечение молодых специалистов.

Изменений в школах происходит столько, что за ними трудно уследить: то вводятся электронные проходные, то электронная документация.

Однако ребятам из малонаселенных пунктов приходится добираться до более крупного села, где есть школа, на автобусе. В 2017-2018 учебном году 13 школьных автобусов будут подвозить почти 300 детей по 18 маршрутам.

Напоследок Вера Владимировна отметила, что 2018-2027-е объявлены в нашей стране десятилетием детства и что шаблоны и стереотипы в нашей стране больше не главенствуют.

Директор школы №9 им. П.А. Столыпина А.Г. Рыжков в составе делегации от нашего региона побывал в Москве на Днях Саратовской области. О качественных изменениях в современной школе Андрей Георгиевич рассказал своим коллегам в Балашове. Эту тему продолжил директор гимназии №1 С.А. Изгорев, выступив с докладом «Новая школа: современная образовательная среда». Слова о том, что с 1 сентября 2017 г. в гимназии не будет бумажного журнала, были встречены аплодисментами.

Эффективность работы педагогов оценивается не только в школах, но и дошкольных образовательных учреждениях. Заместитель заведующего детским садом «Росинка» С.И. Блатина предложила активнее привлекать к работе общественность.

По мнению директора центра «Созвездие» О.Е. Уваровой, дополнительному образованию долгое время не уделялось должного внимания. Однако в последнее время интерес к нему растет. Причем настолько, что стали появляться новые документы. Фасад «Созвездия» был отремонтирован. Кажется, таким здание было всегда. Однако за ремонтными работами стоит труд большого числа людей.

В современном образовании учителям предложена альтернатива. Хочешь пройти аттестацию? Можешь сдать учительское ЕГЭ или собрать портфолио. К учительскому ЕГЭ до 10 баллов могут добавить выпускники. Об этом рассказала доцент межрегионального института развития образования И.А. Мегалова.

Последней выступила председатель районной организации профсоюза работников народного образования и науки Н.А. Юшкова. «Мы видим обновление образования, - отметила Нина Александровна. – Но необходимо омоложение педагогического состава». В числе проблем председатель профсоюза отметила избыточную документацию и увеличение заработной платы за счет увеличения нагрузки. До сих пор не во всех образовательных учреждениях медицинские осмотры оплачиваются работодателями. А самое печальное – это задержка заработной платы из местного бюджета, что плохо вписывается в концепцию современного образования.

Зато к новому учебному году мы готовы на 100%. За ударный труд в летнюю пору многим коллективам были вручены почетные грамоты. Выпускникам за отличие в учебе - почетный знак губернатора Саратовской области.

Балашовские педагоги также были отмечены почетными грамотами Министерства образования РФ, Саратовской области, управления образования Балашовского района, благодарственными письмами председателя Саратовской областной думы. В этом году за заслуги в сфере образования почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» присвоено пяти педагогам.

«В образовании Балашовского района работают замечательные люди», - уверен С.Ю. Цикунов и процитировал знаменитую фразу Раневской: «Четвертый раз смотрю этот фильм, и сегодня актеры играли как никогда!».

То же самое можно сказать о школе. Но этот фильм идет уже далеко не четвертый раз. Но актерам, похоже, и впрямь придется играть как никогда.

"БП" №№131-132 от 5 сентября.