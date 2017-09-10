Огненные дни и ночи Курска 43-го...

Незабываемыми страницами по сохранению традиций нашей истории останутся в летописи Балашова встречи с ветеранами Великой Отечественной войны общественности города. Так, в памятный день России 23 августа 2017, спустя 74 года, в гости к участнику сражений на Курской огненной дуге Ивану Петровичу Рудневу с благодарностью от потомков пришли почётные гости.



Среди них председатель Балашовской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, почётный гражданин Балашовского муниципального района Алевтина Михайловна Цыплакова, заместитель председателя местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Семёнович Заикин, директор ГАУ СО «Управление социальной поддержки населения Балашовского района» Юлия Вячеславовна Сапрыкина, заместитель директора Балашовского краеведческого музея по научной работе Татьяна Леонидовна Васина и журналисты СМИ района.

Разгром немецко-фашистской карательной машины в Курской битве 23 августа 1943 года стал поистине судьбоносным для нашей страны, поворотным в ходе всей Великой Отечественной войны.

Кроме традиционных букетов цветов и подарков, Ю.В. Сапрыкина передала ветерану в этот День воинской славы России поздравление от временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области В.В. Радаева.

А после традиционного фотографирования на память о знаковой встрече гости были приглашены радушной хозяйкой квартиры Раисой Ивановной Рудневой к столу, где у настоящего русского самовара и проходила дальнейшая задушевная беседа.

Война для Ивана Петровича началась с 3 сентября 1942 года. Восемнадцатилетним пареньком после двухмесячных стрелковых курсов его в составе необстрелянного батальона направили на Сталинградский фронт. После «сортировки» смышлёного крепыша Руднева отобрали в разведку, где он впервые «понюхал пороху», был ранен, но остался в строю. Те суровые военные окопные зимние дни остались в памяти ветерана до сих пор.

Как вспоминал Иван Петрович, в 1943 году им надели погоны. Затем после пополнения полк спешно направили на Орловско-Курское направление в район Прохоровки. Не раз группа разведчиков Руднева из четырёх человек уходила в разведку за «языком». И каждый раз этот выход на территорию, занятую врагом, мог быть последним.

Ранним утром 5 июля 1943 года после мощной арт-подготовки советских войск наступила зловещая тишина по всему фронту. Нескончаемые налёты немецкой авиации нарушили её. Казалось, что земля стонала и гудела от разрывов бомб.

Сотни танков с размалёванными крестами на броне двинулись, истошно ревя моторами, на позиции советских бойцов. Ценой собственной жизни солдаты отражали одну атаку фашистов за другой... Неизгладимое впечатление для нашего земляка оставила незабываемая встреча солдат их полка с великим полководцем Г.К. Жуковым.

А 18 июля И.П. Руднев был тяжело ранен и контужен. Война окончилась для него здесь, под Курском, навсегда.

Долго ещё продолжалась наша беседа о войне, боевых операциях, трудной жизни послевоенных лет, о делах юного поколения мирного времени. Но вечер 5 августа 1943 года наш герой запомнил надолго. В госпитале он узнал радостную весть: под грохот 12 залпов из 124 орудий столица нашей Родины салютовала победе советских войск под Курском и переходу в наступление.

И если Сталинградская битва заставила Берлин впервые погрузиться в траурные тона, то Курская битва окончательно объявила миру, что теперь немецкий солдат будет только отступать. Больше ни одного клочка родной русской земли отдано врагу не будет! НИКОГДА!

"БП" №№131-132 от 5 сентября.