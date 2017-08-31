Добрый пример для подражания

Хороших, добрых слов о нашем замечательном провинциальном, по-своему неповторимом Балашове мы слышим постоянно немало. Но будем откровенны, нередко можно услышать от жителей и гостей города не меньше и обидных, но справедливых слов о его захламлённости, неухоженности, отсутствии тротуаров, газонов. Причем основным виновником всех этих недостатков критики считают местную власть, с чем, в общем, трудно не согласиться. Как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж!



Власть она на то и власть, чтобы постоянно занималась благоустройством, наводила порядок, поддерживала его во всех микрорайонах города, спрашивала с нерадивых руководителей за упущения в работе, постоянно контролировала состояние дорог, тротуаров, дворов многоквартирных домов, территории, прилегающие к зданиям и домам всех форм собственности. Безусловно, что многое в вопросах благоустройства зависит и от жителей, проживающих как в многоквартирных жилых домах, так и в частном секторе. Многие из них давно смирились с недостатками в работе управляющих компаний, ряд из которых не справляется с элементарной уборкой придомовой территории, подъездов, не говоря уже о работе по благоустройству. Далеко не все руководители учреждений, предприятий, владельцы многочисленных магазинов и ларьков и даже частных жилых домов испытывают потребность в благоустройстве своей территории. В результате мы имеем, то, что имеем, и «вылезаем» периодически из грязи и мусора только в результате проведения массовых сезонных субботников.

К счастью, в последнее время в городе всё больше появляется руководителей предприятий и учреждений всех форм собственности, владельцев торговых точек, жилых домов, которые уделяют внимание вопросам благоустройства по личной инициативе. Подобные примеры можно привести практически во всех микрорайонах города. Одним из них является поликлиника доктора Парамонова, расположенная на улице Ленина в здании бывшего штаба военного госпиталя. До начала прошлого года это полузаброшенное, полуаварийное здание и прилегающая к нему территория представляли собой грустную, удручающую картину, отпугивающую прохожих. Сегодня – это одно из лучших и самых красивых зданий города, украшающее его центральную часть. Идеально выглядит и прилегающая к поликлинике территория. Выложенный плиткой тротуар, красивый зелёный газон с цветами и молодыми саженцами деревьев хвойной породы. Во дворе полностью асфальтированная стоянка для автотранспорта. В утреннее время тротуар и газон регулярно поливаются водой.

Содержание в таком состоянии здания поликлиники доктора Парамонова и благоустройство прилегающей к нему территории являются для всех балашовцев добрым примером для подражания. Хочется верить и надеяться на то, что большинство из нас хотя бы в самой небольшой мере последует ему, что позволит сделать наш город ухоженным и привлекательным.

"БП" №№129-130 от 31 августа.