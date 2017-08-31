Чтобы жизнь стала красивой

Как известно, в августе 2017 года в Балашовском районе по инициативе и при поддержке депутата Саратовской областной думы С.Б. Суровова проводился конкурс, посвященный благоустроенности и содержанию дворовых территорий «Лучший дворик». В импровизированном турнире могли принять участие жители частных и многоквартирных домов. А потому организаторами конкурса были определены два основных конкурсных направления: «Лучший дворик многоквартирного дома» и «Лучший дворик частного хозяйства». При этом в рамках каждого из направлений предусматривались номинации «Самый ухоженный двор», «Самый зеленый двор», «Самый дружный двор», «Самый спортивный двор» и «Двор – детский сад».



Конечно, столь значимое событие в жизни города и района не могло остаться незамеченным. Как результат, жильцы целого ряда балашовских многоквартирных домов (например, находящихся на обслуживании УК «Заря») решили принять активное участие в этом своеобразном турнире по благоустройству дворовых территорий.

К примеру, жильцы дома №50 по улице Володарского подали заявку на участие в номинации «Самый зеленый двор» конкурса «Лучший дворик многоквартирного дома». Инициаторами явились председатель совета дома Татьяна Альбертовна Краснощекова и старший подъезда №1 Виктор Максимович Курбанов.

Надо сразу заметить, что двор этого многоквартирного дома на самом деле буквально «утопает в зелени». Здесь растут березы и тополя, клены и вишни, яблони, сливы. У каждого подъезда разбиты клумбы, огороженные штакетником. Кстати, разведением цветов на высоком профессиональном уровне занимаются Л. Курбанова, В. Прокофьева, Л. Сугробова, Н. Проскурина.

Напротив четвертого подъезда, в тени деревьев, не сразу можно заметить аккуратную скамейку и игровые пеньки – «грибочки». В середине двора среди зелени уютно притаилась беседка с лавочками и столом. Кроме того, во дворе есть и непосредственно детский уголок, на котором установлены новые скамейки, а скоро появится и импровизированный «динозавр», над созданием которого трудились В. Козырев, В. Сучков, А. Курбанов и А. Деянов.

Между тем в ходе подготовки к конкурсу силами работников УК «Заря» и жильцов дома были окрашены все элементы дворовой инфраструктуры, побелены деревья и бордюры.

В свою очередь, совет дома №36 по улице Народной подал заявку на участие в номинации «Двор - детский сад» конкурса «Лучший дворик многоквартирного дома». И это вполне закономерно.

Дело в том, что почти всего микрорайона «Козловка» дети с удовольствием играют в этом дворе. Днем бывает около двадцати ребятишек, а вечером - в два раза больше. Во дворе, помимо детской площадки, имеются песочницы, турник, беседка, качели, клумбы и лавочки,

В ходе подготовки к участию в конкурсе председатель совета дома Галина Николаевна Петрова пригласила принять участие в благоустройстве двора всех неравнодушных и любящих свой двор детей, мам, пап, бабушек и дедушек. И надо заметить, жильцы откликнулись. Уже вскоре на детской площадке появились расписные матрешки, белые лебеди, а песочницы украсились детскими поделками.

Так, целый ряд предметов дворовой инфраструктуры были покрашены Л. Гоголевой, В. Борисовой, Т. Васильевой, С. Клочковой. Чтобы дворик был еще веселее, под чутким руководством заместителя председателя совета дома П. Гоголева на заборе и гараже были нарисованы герои мультипликационных фильмов. В свою очередь, Л. Андреева, Л. Коновалова и В. Юдкина привели в надлежащее состояние бордюрный камень и цоколь дома.

Примечательно также, что в ходе подготовки к конкурсу свои художественные способности проявили не только жильцы этого дома, но и их давние друзья-соседи. В частности, С. Гоголева, И. Шмелева, Ю. Антипов вместе с представителями младшего поколения А. Шмелевой, Л. Антиповой и А. Абрамовой превратили огромные пни некогда спиленных деревьев в забавных «зверей» и «гномов».

По мнению директора УК «Заря» Д.И. Дудиной, этот дом мог бы участвовать еще и в номинации «Самый дружный двор». Ведь жильцы этого дома добрые, позитивные, креативные люди. А доброта, как известно, притягивает. Поэтому во дворе всегда так много детей.

Во дворе дома №12 по улице Орджоникидзе имеется большой, удобный двор, на котором есть и детская площадка, и игровое поле для футбола, баскетбольная площадка. В своё время в этом дворе росли, набирали силу мастер спорта по баскетболу, олимпийский факелоносец Юрий Привалов, известный балашовский борец Максим Скрынников. Однако за минувшие годы здесь многое пришло в негодность, в том числе и спортивный инвентарь.

А потому совет дома обратился к местным депутатам С.А. Афанасьеву и И.Ю. Пакулиной для того, чтобы помогли приобрести сетки для футбола, баскетбола, волейбола, а также спортивные мячи.

Кроме того, узнав о конкурсе «Лучший дворик многоквартирного дома», многие жильцы дома - мамы, папы и особенно бабушки – очень положительно отнеслись к идее поучаствовать в номинации «Самый спортивный двор», решив не только побороться за победу в этом престижном турнире, но и одновременно провести субботник по благоустройству дворовой территории.

Как результат, процесс обустройства двора начал набирать приличествующую случаю скорость. Так, совместно с УК «Заря» (директор Д.И. Дудина, мастер по благоустройству М.В. Лоскутова) была закуплена краска, завезены автомобильные покрышки, которые предоставил ИП А. Иванов. Жильцы покрасили детскую площадку. Убрали мусор с территории, сделали из шин поделки.

Активное участие в восстановительных работах на детской площадке принимали Г.А. Лиманская, Л.В. Кравченко, П.И. Сачкова, В.И. Зуйкова. В свою очередь, О.В. Масленникова и её дочь разукрасили спортивный турник, сделали уникальные дворовые поделки, около которых сейчас собирается вся юная спортивная общественность.

Примечательно, что вместе с домочадцами принимал участие в благоустройстве дворовой территории и депутат Совета МО город Балашов С.А. Афанасьев, который привез в дар местной детворе футбольную, волейбольную и баскетбольную сетки и установил их. В свою очередь, депутат Собрания БМР И.Ю. Пакулина подарила маленьким поклонникам здорового образа жизни футбольный, баскетбольный и волейбольный мячи.

И вот двор оживился. Тёплыми летними вечерами в этом дворе приобщались к спорту, физической культуре и здоровому образу жизни не только местные ребятишки, но и мальчишки, девчонки соседних домов и улиц, которые приходили сюда со старшими братьями и даже с папами…

Словом, конкурс, посвященный благоустроенности и содержанию дворовых территорий «Лучший дворик многоквартирного дома», по большому счету, выполнил свою благородную миссию, предоставив дополнительные шансы и мотивацию для того, чтобы жизнь балашовцев стала более интересной, насыщенной и красивой.

"БП" №№129-130 от 31 августа.