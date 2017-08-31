В гости к ветерану

В День воинской славы России - 23 августа 2017 года - к старейшему жителю Балашова, участнику Великой Отечественной войны, почётному гражданину Балашовского муниципального района Василию Никаноровичу Савенкову пришли гости. Именно в этот день, 74 года назад, советские войска разгромили фашистов в Курской битве. Это невиданное в истории по своему масштабу сражение окончательно предопределило исход не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны.

Непередаваемые чувства не покидают тебя оттого, что ты жмёшь руку ветерану, который уже отметил свой 100-летний юбилей. Видишь блеск в его глазах, и невольно хочется пожелать ещё и ещё раз крепчайшего здоровья и искренне сказать: «Спасибо!»

Памятными событиями в жизни В.Н. Савенкова являются предвоенный парад на Красной площади в Москве 1 мая 1941 года и легендарный победный – 24 июня 1945 года. А в день своего векового юбилея он получил поздравление и приветственный адрес от Президента РФ. В.В. Путина.

Со знаменательной годовщиной бывшего боевого лётчика Калининского 95-го гвардейского Московского авиационного полка, участника исторической победоносной битвы на Курской дуге, орденоносца В.Н. Савенкова пришли поздравить председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков, председатель городской ветеранской организации А.М. Цыплакова, заместитель председателя Балашовского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» А.С. Заикин, директор ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района» И.А. Бобровникова – депутат районного Собрания депутатов, председатель комитета по социальным вопросам, делам молодежи, спорту и туризму Собрания депутатов Балашовского муниципального района и директор краеведческого музея С.В. Фетисова.

Они вручили ветерану букеты цветов и подарки. В свою очередь, Андрей Георгиевич Рыжков передал приветственные слова и благодарность за ратные и трудовые подвиги Василию Никаноровичу от главы БМР П.М. Петракова и всего депутатского корпуса. Под бурные аплодисменты присутствующих А.Г. Рыжков в знак признательности и уважения жителей района вручил В.Н. Савенкову грамоту, удостоверение и именную ленту почётного гражданина Балашовского муниципального района.

Дальше беседа протекала в тёплой, дружественной обстановке за чашкой чая.

"БП" №№127-128 от 29 августа.