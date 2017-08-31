Встретились, поговорили...

Глава Балашовского муниципального района П.М.Петраков продолжает практику личных встреч с жителями разных муниципальных образований возглавляемого им района и микрорайонов Балашова. На днях в МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района» состоялась анонсированная накануне встреча с балашовцами, проживающими в основном в микрорайоне автовокзала.



То ли Центр культуры оказался слишком уж вместительным для такого рода мероприятия, то ли объективно на встречу с главой исполнительной власти района пришло не так много народу, как ожидалось, но зрительный зал, где, собственно, и проходила данная встреча, оказался заполненным примерно на пятую часть. И это вместе с депутатами, руководителями различных ведомств и структурных подразделений районной администрации, представителями правоохранительных органов и т.д. Сам Павел Михайлович прокомментировал явку в том духе, что либо людей все устраивает, и они не хотят ничего менять в своей жизни и в жизни своего микрорайона, либо люди просто разуверились во власти и не видят смысла в подобных встречах с ее представителями.

Так или иначе, но встреча главы района была объявлена, и она состоялась.

Для затравки разговора с общественностью Павел Михайлович представил довольно подробный (буквально по всем направлениям) доклад о социально-экономическом положении Балашовского района. Наверное, нет смысла здесь приводить все выступление районного главы. В конце концов, кто хотел его услышать из уст самого П.М.Петракова, имели такую возможность. А вот как они ею воспользовались, это уже, как говорится, другой вопрос …

Однако некоторые цифры и факты все же стоит упомянуть.

Население Балашовского муниципального района в настоящее время составляет более 109 тыс. человек, в том числе 77 тыс. человек проживают в самом Балашове. Как подчеркнул в своем выступлении Павел Михайлович, Балашов на протяжении всей своей истории (а уже совсем скоро всем нам предстоит отметить 237-ю годовщину основания нашего города) оставался торгово-промышленным центром. А потому развитие промышленного комплекса по-прежнему остается одним из важнейших направлений в экономике района. Общий объем отгруженной продукции в прошлом году составил более 27 млрд рублей, в том числе объем промышленной продукции – 7,5 млрд рублей.

Основной целью программы развития Балашовского района его глава назвал повышение уровня и качества жизни проживающих на этой территории людей, решение социальных вопросов с учетом интересов как собственно населения, так и бизнеса, и власти. И главный упор в этой работе делается на привлечение инвестиций.

Коснулся в своем докладе Павел Михайлович как уже реализованных, так и только планируемых к реализации социальных проектов и целевых программ. В том числе и таких, как «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов» (в 2017 году должны быть капитально отремонтированы два десятка подобных домов на общую сумму более 33 млн рублей), «Формирование комфортной городской среды» (в текущем году в этой программе в микрорайоне автовокзала участвуют дворы сразу нескольких МКД: №№1, 3, 5 по ул. Софинского и дом №95 по ул. К.Маркса).

Павел Михайлович напомнил, что последний раз в городе благоустройством дворов масштабно занимались в 2012 году, и тогда на благоустройство 36 дворовых территорий было израсходовано 19 млн рублей...

Затем началось собственно общение с людьми, которое вполне логично перешло в формат «от общего к частному».

И один из первых вопросов, заданных П.М.Петракову, как раз касался проблемы благоустройства дворовых территорий. Сейчас в городе в разных его микрорайонах появляются новые современные красочные и весьма удобные детские игровые площадки, а то и целые городки. Люди, разумеется, всецело поддерживают это важное начинание. При этом нередко недоумевают, почему во дворе их многоквартирного дома до сих пор не установлена подобная игровая площадка.

Как пояснил Павел Михайлович, из 25 комплектов новых игровых площадок пока получено только восемь. Поэтому новые игровые детские городки в Балашове, вне всякого сомнения, еще появятся. Проблема же заключается не в том, чтобы установить в том или ином дворе игровую площадку. Вопрос в том, кто будет в дальнейшем ее содержать, поддерживать в надлежащем техническом состоянии, в конце концов, на чьем балансе будет числиться эта самая площадка. Ведь сегодня чрезвычайно высоки требования именно к их содержанию…

Тротуары, точнее, их практическое отсутствие – стало еще одной темой, поднятой на данной встрече.

Глава района признал, что до сих пор недостаточно внимания уделялось этой насущной проблеме, и пообещал, что в ближайшие пять лет будет отремонтировано порядка 60 тысяч квадратных метров тротуаров. Во всяком случае, именно эта цифра фигурирует в планах. Более того, есть оригинальная задумка объявить следующий год в Балашове Годом тротуаров. Хочется надеяться, что депутаты Совета депутатов МО город Балашов эту инициативу одобрят.

К П.М.Петракову с эмоциональной просьбой обратились жительницы дома №27 по ул. Депутатской. Суть их обращения заключалась в том, чтобы провести повторную экспертизу (первая была проведена еще в 2002 году) на предмет признания этого дома аварийным.

Павел Михайлович дал соответствующее поручение начальнику МКУ «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству БМР» В.И. Суслину.

Поднимались и ставшие уже традиционными для Балашова вопросы: об отсутствии в летний период горячей воды, об обеспечении горожан качественной питьевой водой, об автобусном обслуживании…

Видимо потому, что нынешний год в России объявлен Годом экологии, несколько вопросов носили чисто прикладной экологический характер. В частности, людей заботит судьба нашей главной водной артерии – реки Хопер, зеленых насаждений в границах города и перспектив строительства новых очистных сооружений.

По состоянию Хопра глава пояснил, ссылаясь на выводы соответствующих специалистов, что чистка дна реки целесообразна, когда донные отложение превышают метр толщиной. В нашем же случае, эти отложения в пределах 15-20 см.

По поводу же зеленых насаждений прозвучала цифра, что весной нынешнего года в городе высажено порядка сотни новых саженцев. При этом подтвердился слух о том, что несколько саженцев были скошены (правда, количество погибших саженцев серьезно варьировалось от 75, по неофициальным, до 15, по официальным данным).

Что же касается новых очистных, то проектно-сметная документация по этому объекту находится на экспертизе.

«Сначала мы должны пройти экспертизу, затем войти в соответствующую федеральную программу, и лишь после этого начнется реальное строительство этого, безусловно, важного для города объекта.

Был задан вопрос и по многострадальному предприятию «Теплосети», которое погрязло в череде перманентных банкротств.

Оказалось, что Балашовская прокуратура довольно плотно занимается этим делом и его фигурантами. Несколько человек признаны виновными и уже получили свои сроки наказания. Дело в отношении одного из высокопоставленных чиновников райадминистрации сейчас находится на рассмотрении в суде. Вопрос по имуществу, в свое время незаконно переданному из муниципальной собственности в частные руки, сейчас решается.

Не обошлось и без политических вопросов. «Почему жители города не могут выбирать себе главу методом открытых выборов?», - поинтересовался молодой парень.

П.М.Петраков подчеркнул, что в свое время был сторонником выборов главы путем открытого голосования. Но депутатский корпус решил иначе. Был принят соответствующий закон, который мы все обязаны соблюдать.

На встрече были озвучены еще несколько вопросов, а также риторических замечаний, так или иначе касающихся как жизнедеятельности города в целом, так и микрорайона автовокзала, в частности.

Завершая встречу, глава БМР П.М.Петраков поблагодарил горожан за неравнодушное отношение к судьбе своего города и пригласил всех на межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье», который пройдет в Балашове 2-9 сентября нынешнего года.

"БП" №№127-128 от 29 августа.