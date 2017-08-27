Очень опасный перекресток

Более двух лет назад на перекрёстке дорог города Балашова на выезде из военного городка на ул. Орджоникидзе (за которым прочно закрепилась дурная слава аварийного) прошло выездное совещание представителей командования гарнизона, МО МВД России «Балашовский» и Общественного совета при межмуниципальном отделе полиции по вопросу снижения аварийности. Что изменилось с тех пор?

Как гласит русская пословица: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Изменилось с тех пор только то, что сменились командование гарнизона, руководство МО МВД России «Балашовский», состав Общественного совета. А ни одно из многочисленных предложений по обеспечению безопасности пешеходов, высказанных на том выездном совещании, так и не реализовано до настоящего времени. Более того, на момент подготовки данной статьи на перекрёстке не нанесена даже пешеходная зебра.

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий, в том числе с увечьем и гибелью людей на этом перекрёстке, являются большие потоки автотранспорта по ул. Орджоникидзе и выезжающего из жилого района военного городка (особенно при левом повороте). Знаки пешеходного перехода (особенно в тёмное время суток) плохо просматриваются из левого ряда движения автотранспорта, что составляет большую опасность для пешеходов, переходящих улицу.

В настоящее время количество автотранспорта и пешеходов на этом перекрёстке значительно увеличилось в связи с открытием спортивного зала на территории бывшей ШМАС, расположением там станции «скорой медицинской помощи», расчётно-кассового центра, архива. Большие группы учащихся, которые занимаются в спортивных секциях, возвращаются с занятий в вечернее тёмное время и подвергаются определённой опасности.

Очевидно, что самым действенным способом обеспечения безопасности пешеходов была бы установка на этом перекрёстке пешеходного светофора или изменение маршрута выезда из военного городка на пересечение улиц Орджоникидзе и Макаренко, которое оборудовано светофором. Безусловно, что оба эти варианта (особенно второй) связаны с определёнными финансовыми проблемами. Но ведь жизнь и здоровье людей, обеспечение их безопасности не могут идти в сравнение ни с какими затратами.

Хочется искренне надеяться на то, что новое руководство гарнизона, МО МВД «Балашовский» и Балашовского муниципального района доведут до логического конца решение застарелой проблемы обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов на выезде из военного городка.

"БП" №№125-126 от 24 августа.