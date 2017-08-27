С благодарностью из Донецка

Спустя десятилетия после завершения Великой Отечественной войны, дети, внуки и правнуки находят своих родных, близких, отдавших жизни за их светлое будущее. Председатель Саратовской региональной общественной организации «Память о защитниках Отечества» Ольга Ивановна Морозова прислала на электронную почту ВПС «Поверка» газеты «Балашовская правда» большое письмо от украинского жителя из города Макеевки.

В.И. Волосов (г. Макеевка, Украина). Печатается в сокращении: «Война коснулась и моей семьи. Мой отец Волосов Иван Павлович 1914 года рождения, уроженец деревни Верхнее Федотово Сосковского района Орловской области.

Будучи кадровым военным, в должности командира роты участвовал в Великой Отечественной войне с первых её дней в Белоруссии и Украине. В 1943 году освобождал Белоруссию от фашистов.

Здесь тяжелораненым, как оказалось, попал в немецкий плен.

А родственникам пришла похоронка с указанием места захоронения: Гомельская область, Жлобинский район, село Майское (так по сей день и записано в документах ЦАМО РФ).

Отец прошел все муки концентрационных лагерей в Польше. Затем был переправлен в один из норвежских лагерей, где был освобожден в 1945 году.

Находясь в советском фильтрационном лагере, писал рапорт, чтобы его направили на фронт. Вручив медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», отца отправили домой.

По-иному сложилась судьба у его брата Волосова Василия Павловича, моего дяди.

Василий родился в семье зажиточного крестьянина Волосова Павла Федоровича, имеющего в личном подворье несколько десятин земли, крупорушку, несколько голов коров и быков, лошадей, овец, птицу и собственную пасеку, сельскохозяйственный инвентарь,

Даже валял валенки и продавал их в поселке волостного значения Кромы. Павла Федоровича звали за глаза «куркулём», но кулаком не считали, ведь отец Василия справлялся с хозяйством своими силами.

Когда пришло время организации колхозов, он наотрез отказался вступать в колхоз (всё же в колхоз вступил позже).

И быть бы ему тогда раскулаченным вслед за братьями, но спасла благодарственная бумага за подписью самого командующего 14-й армии командарма РККА И.П. Уборевича.

Благодарственное письмо ему вручили за спасение двух раненых красноармейцев-разведчиков, которые вступили в бой с кавалерийским разъездом деникинских войск у посёлка Кромы...

В семье Павла Федоровича воспитывались четверо детей: дочь Софья (1911), сыновья - Иван (1914), Василий (1922) и Степан (1924). Василий с малых лет был приучен к крестьянскому труду. Помогал родителям выращивать и убирать хлеб, ухаживать за скотом и управляться с пчелиной пасекой.

Вася рос послушным ребенком, хорошо учился в школе. После окончания четвёртого класса отец ему сказал: «Писать, читать и считать научился, и этого тебе достаточно».

Накануне войны в поисках работы Василий вместе с сестрой и ее мужем уехали в город Ногинск, где работали на мебельной фабрике.

В июне 1941 года красноармеец Волосов В.П. в составе 76-го стрелкового полка был направлен в 38-ю армию, которая в то время отражала атаки немцев в Коростеньском и Киевском укрепрайонах Украины.

5 апреля 1942 года в районе города Волчанск Василий получил тяжёлое пулевое ранение в правую руку.

Лечился в медсанчасти, а в сентябре 1942 года был эвакуирован в госпиталь №3635 города Балашова.

18 октября 1942 года скончался. Домой пришла похоронка, где извещалось о месте захоронения.

Из-за трудностей послевоенной жизни родители не могли приехать на могилу сына. И вот, благодаря Интернету, у меня, его племянника, появилась возможность узнать о месте захоронения моего дяди и увидеть плиту с его именем, выбитым на монументе Поворинского мемориального кладбища.

Я благодарен администрации города Балашова, волонтёрам за то, что они следят за сохранностью монумента.

С уважением, Вячеслав Иванович Волосов, г. Макеевка, Украина».

"БП" №№125-126 от 24 августа.