Счастье: новый KPI?!

Министр иностранных дел России С.В. Лавров сделал здесь ключевые заявления по теме войны и мира (конфликт между КНДР и США). Руководители парламентских партий все, как один, приехали сюда, чтобы как можно громче заявить о себе на федеральных телеканалах. А Председатель Государственной Думы РФ В.В. Володин накануне поездки в Балашов на протяжении нескольких часов отвечал тут на многочисленные и наиболее злободневные вопросы молодых россиян… Что и говорить, нынешним летом молодёжный форум «Территория смыслов на Клязьме» стал одним из наиболее значимых пунктов российской политики. И именно в его работе активно участвовал и достойно проявил себя руководитель Балашовского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Д.И. Власов. А потому накануне молодёжного образовательного форума «Хопер-2017» корреспондент «Балашовской правды» просто не мог не встретиться с нашим земляком, задавшим в прямом эфире вопросы Председателю Государственной Думы.



- Дмитрий Игоревич, так что же представляет собой молодёжный образовательный форум «Территория смыслов»?

- «Территория смыслов на Клязме» - это Всероссийский молодёжный образовательный форум, проходящий ежегодно с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодёжи. Форум проходит всё лето в живописных местах Владимирской области, на берегу Клязьмы. Каждую неделю там разворачивается по одной тематической «площадке».

У нас была смена под названием «Молодые парламентарии и политические лидеры». В данной «площадке» принимали участие порядка тысячи человек, которые представляли всю нашу страну, от Калининграда до Дальнего Востока. В рамках «Конвейера проектов» каждый регион представлял свои собственные проекты. Во время презентации молодые люди защищали свои идеи, разработки, рассказывали об интересных планах, замыслах политической, социальной направленности. По итогам конкурса победители получали гранты в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

На конкурс проектов я представил свой проект, посвященный проведению молодёжного образовательного форума «Хопер -2018». Надо заметить, что заочная и очная защиты моего проекта прошли на достойном уровне, но, к сожалению, мне не хватило всего пары баллов для окончательной победы. Тем не менее, проект прозвучал на всероссийском уровне. Многие участники «Территории смыслов» услышали о нём и даже захотели приехать к нам.

- А каким Вам видится уровень организации, подготовки, интеллектуальной наполненности столь масштабного молодёжного действа?

- Вообще-то, нужно сказать, что «Территория смыслов» - наверное, самый лучший форум среди тех, на которых я побывал. По той простой причине, что там собрались по-настоящему душевные люди, истинные профессионалы. На форуме доминировала неповторимая атмосфера «живого» экспертного, творческого поиска. В ходе нынешней «площадки» выступали интереснейшие спикеры. Среди таких, например, были В.В. Жириновский (ЛДПР) и Г.А. Зюганов (КПРФ), С.М. Миронов («Справедливая Россия») и С.И. Неверов («Единая Россия»). Естественно, посетил «Территорию смыслов» и Председатель Государственной Думы РФ В.В. Володин.

И надо заметить, что Вячеслав Викторович буквально «поразил» всех, начиная от представителей КПРФ и заканчивая молодыми людьми из ЛДПР. Участники форума, независимо от приверженности какой-либо партии, признали, что он - «мощный» политик, который достойно отвечает на любые «вызовы». Примечательно, что встреча с В.В. Володиным перекрыла все временные рамки, отведенные под дискуссию программой форума, и составляла более трёх с половиной часов. А потому участникам встречи удалось обсудить множество вопросов. Кстати, обычно в общении с другими спикерами из тысячи человек поднимали руки около сотни молодых людей. Здесь же хотели спросить Председателя Государственной Думы РФ минимум ползала, то есть более пятисот человек. И, несмотря на столь «жесткую» конкуренцию, я оказался среди тех немногих, кому удалось-таки задать вопрос Вячеславу Викторовичу.

- В чём же Ваш секрет?

- Дело в том, что всё это очень напоминало процесс проведения ежегодных встреч журналистов с Президентом России В.В. Путиным. Поэтому каждый, кто хотел спросить спикера Госдумы, придумывал какие-то уникальные, замысловатые, креативные таблички, другие формы «общения». Например, одни молодые люди сделали из мужской кофты своеобразный «прототип» человека, задающего вопросы. Другие смастерили огромные, «кричащие» баннеры. В свою очередь, я просто поднял блокнот и внизу крупными буквами написал: «Балашов!!!» Конечно, я не знаю, каким образом модератор заметил моё послание, но то самое – «звездное» - мгновение всё-таки состоялось.

- О чем же Вам довелось спросить Председателя Государственной Думы России?

- Конечно же, во-первых, я поблагодарил Вячеслава Викторовича за организацию и продвижение стройки нового здания Балашовского драматического театра, которая, безусловно, стала подарком нашему городу и местной молодёжи. А затем задал конкретный вопрос о том, что в 1995 году в России был принят Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». Но, к сожалению, сегодня этот закон уже устарел, поскольку поправки в него редко вносились. И вот в 2017 году в Госдуму внесли проект нового Федерального закона «О молодёжи». Поэтому я поинтересовался у В.В. Володина относительно перспектив принятия столь актуально законодательного акта. Отвечая на мой вопрос, Председатель Государственной Думы разъяснил сложность принятия такого закона тем, что молодёжь – это всё-таки комбинированное понятие. Потому что среди молодых людей могут быть представители как работающей, так и студенческой, военной молодёжи, а также других сфер деятельности. По этой причине новый, качественный закон довольно сложно составить. Но, тем не менее, Вячеслав Викторович пообещал, что будет стараться, чтобы всё это обрело черты реальности.

- А какие темы ещё поднимались молодыми людьми на той встрече?

- Стоит сказать, что В.В. Володину задавали вопросы представители самых разных политических течений. Среди них были ребята из молодёжных фракций и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливой России», и, конечно, «Единой России», «Молодой Гвардии ЕР». Поэтому вопросы касались самых разных, порой диаметрально противоположных направлений. Однако общая тема для спикеров на форуме носила довольно не-обычное название «Счастье: новый KPI?» (KPI (Key PerformanceIndicator) - Прим. авт.) – ключевые показатели эффективности – система количественных индикаторов, отражающих результативность работы каждого сотрудника). Здесь уместно напомнить, что данный тренд – обсуждение проблематики KPI – в своё время был задан ещё Президентом России В.В. Путиным во время его обращения к Совету Федерации. Поэтому в ходе форума всех политиков спрашивали: «Что для вас счастье?» И каждый из них отвечал по-разному. Однако, мне кажется, что Вячеслав Викторович «затмил» всех своим ответом. Ведь, по его мнению, счастье для политика – это когда депутаты любых уровней делают всё, чтобы их избиратели, обыкновенные люди, которые за них голосовали, были бы счастливы. Таким образом, ответственность – это, пожалуй, то самое главное качество политика, которое действительно должно «наполняться» содержанием.

- Интересно, а как отвечали на столь неод-нозначный вопрос другие гости форума?

- Другие политики отвечали по-разному. Например, С.М. Миронов ответил, что счастье заключается в семье, в семейных ценностях. Кто-то отвечал непосредственно по вопросу о «новом KPI». Один из лекторов, участвовавших в образовательной программе молодёжного форума, сказал, что «новый KPI» представляет собой относительный показатель эффективности, который охватывает все сферы деятельности работников и выражает результаты количественно. Что система KPI позволяет добиться максимальной мотивации персонала. А потому осчастливить человека может только его работа, которая и доставляет это самое счастье. Кто-то из спикеров отметил, что если человек приходит на работу счастливым, и уходит с работы счастливым вот тогда и достигается истинное счастье, полностью соответствующее формуле «Счастье - новый KPI». Однако большинство молодых политиков такое определение всё-таки не поддержало. Поскольку, к сожалению, счастье и политика – это сложно совместимые вещи.

Окончание в "БП" №№125-126 от 24 августа.