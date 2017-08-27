Дождутся ли Пады своего расцвета?

Свой очередной рабочий визит глава БМР П.М. Петраков предпринял в Октябрьское муниципальное образование.



Октябрьское МО включает в себя пять населенных пунктов: поселки Октябрьский, Ириновский, Садовый, села Репная Вершина и Пады, а также железнодорожную станцию Пады. Павел Михайлович вместе с местным главой М.И.Захаровым и сопровождавшими их представителями различных служб, ведомств и управлений побывали в селе Пады и поселке Октябрьский.

Как водится, в первую очередь, обоих глав интересовало состояние объектов социальной сферы муниципального образования. В селе Пады, к примеру, где проживают около 800 человек из более двух тысяч всего населения Октябрьского МО, эта самая соцсфера представлена врачебной амбулаторией, детским садом и школой, местным краеведческим музеем, библиотекой, сельским клубом…

Показательно, что осмотр Падов Павел Михайлович начал с местного пожарного поста. И это вполне логично даже не потому, что пост расположен на въезде в село. В августе установилась-таки по-настоящему жаркая погода, и от степени готовности здешних огнеборцев не в последнюю очередь зависят покой и безопасность падовцев. И, кстати сказать, не только их, ведь пост обслуживает целый ряд близлежащих населенных пунктов.

Как заверили главу района П.М. Петракова, на пожарном посту и техника (два специализированных автомобиля), и личный состав находятся в полной боевой готовности. Увы, долго сидеть без дела пожарным не приходится. В этом году уже было несколько выездов на тушение пожаров и возгораний …

Падовский детский садик с романтичным названием «Березка» является, пожалуй, одним из лучших не только среди подобных сельских дошкольных учреждений, но и в масштабах всего района. Здесь созданы все необходимые условия, чтобы ребятишки росли и всесторонне развивались. Есть светлая и просторная игровая комната и оборудованная площадка на открытом воздухе, уютные спальные места, пищеблок и т.д. В эти дни садик готовят к началу нового учебного года.

В местной школе (которой, к слову сказать, уже более 100 лет) тоже практически все готово к 1 сентября. Конечно, есть определенные проблемы, в частности, слишком уж высоко поднимается уровень грунтовых вод, вследствие чего несколько отсыревают стены. Но это не самая большая проблема. Куда серьезнее дело обстоит (и этот вопрос характерен сегодня практически для всех сельских школ) с количеством учащихся. Ну, а что касается условий для обучения, то они здесь вполне приемлемые с учетом сельской специфики, разумеется.

А вот местный музей, занимающий здание, где некогда располагалась начальная школа, вкупе с мемориалом павшим героям-землякам, безусловно, представляют собой гордость села. В музее, даром, что он не просто провинциальный, а сельский, тем не менее, есть поистине уникальные экспонаты. И дело даже не в том, что здесь собраны некоторые подлинные предметы интерьера дома бывшего владельца Падов В.Л.Нарышкина, но и документы, личные вещи, награды прославленных односельчан. Гости села, посетив музей, могут воочию увидеть (но не потрогать руками, с этим, как в любом музее, строго, впрочем, для районного главы сделали исключение) сельскохозяйственные орудия прошлых лет и даже эпох. Понятно, что речь идет отнюдь не о старых тракторах и прицепах к ним, хотя в экспозиции удивительным образом нашлось место и старинной упряжи. Интересную и увлекательную экскурсию для гостей провел директор здешней школы А.Г. Почтарев.

Весьма неплохое впечатление оставляет и местная врачебная амбулатория. Открывшееся буквально несколько лет назад, это лечебное учреждение является по сути дела своеобразным опорным пунктом медицинской направленности для жителей нескольких близлежащих населенных пунктов. Здесь есть несколько кабинетов, включая и кабинет зубного врача, необходимый запас различных лекарственных препаратов. Но самое главное – есть современные грамотные и опытные медицинские работники различных специальностей и направлений, способные не только оказать первую медицинскую помощь, но и успешно лечить те или иные заболевания, как правило, не требующие высокотехнологического медицинского вмешательства…

Разумеется, глава БМР не мог позволить себе, пребывая в Падах, не заглянуть в знаменитый некогда практически на весь бывший Советский Союз, да и сегодня пользующийся изрядной популярностью санаторий, который тоже носит название «Пады». Так и не достроенные корпуса стоят немым укором человеческой недальновидности. Это, конечно, минус. Но санаторий, тем не менее, жив, функционирует, развивается. Это, безусловно, плюс. Хочется надеяться, что нынешние трудности, как и любая черная полоса в нашей жизни, рано или поздно прекратятся, и санаторий «Пады» еще дождется своего расцвета и славы. Равно как и одноименное старинное и очень красивое село.

В том числе и об этом (хотя, разумеется, не только об этом) говорили местные жители, пришедшие на встречу с главой БМР в сельский Дом культуры.

По традиции сначала перед земляками с отчетным докладом о деятельности администрации Октябрьского МО за 2016 год и семь месяцев года нынешнего выступил глава Октябрьского муниципального образования М.И. Захаров.

Затем слово взял глава БМР П.М.Петраков, который вкратце рассказал падовцам об основных параметрах бюджета возглавляемого им муниципального района. Увы, пока мы, жители Балашовского района, в том числе и жители Октябрьского МО, разумеется, обеспечиваем наполняемость нашей общей казны – районного бюджета - менее чем на четверть. Все остальное – это различного рода дотации, субсидии и прочие вливания. А потому одна из первоочередных задач, стоящих сегодня перед властью, заключается, с одной стороны, в увеличении налогооблагаемой базы и в жесткой экономии бюджетных средств, с другой стороны. В первую очередь, за счет оптимизации расходов на управление.

Павел Михайлович отметил безусловные успехи в развитии агропромышленного комплекса, в растениеводстве, в частности. Но вместе с тем, развитие отечественного сельского хозяйства не должно носить столь односторонний характер. Необходимо развивать, а в нашем случае приходится говорить не столько о развитии, а о возрождении животноводческой отрасли.

Что же касается вопросов, которые были подняты жителями на встрече с главой, то из основных, пожалуй, стоит отметить содержание в ненадлежащем состоянии дороги Балашов-Пады, проблему газификации, работу почтового отделения и некоторые другие…

Перед тем, как отправиться в пос. Октябрьский, где у него состоялась такая же встреча с местными жителями, глава БМР П.М. Петраков посетил одно из полей ООО «РОСАГРО-Саратов». На полях этого сельскохозяйственного предприятия в эти дни полным ходом идет уборка. Сопровождавший П.М. Петракова генеральный директор ООО «РОСАГРО-Саратов» В.В. Юдаев рассказал о видах на урожай (на отдельных полях урожайность пшеницы, к примеру, достигает 50 и больше центнеров с одного гектара), о разработанной стратегии уборочной кампании. Главе был вручен и символический сноп урожая 2017 года.

"БП" №124 от 22 августа.

