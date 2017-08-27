Небо подвластно сильным

Август богат праздничными и памятными датами. Но особо повезло тем, кто держит в своих надёжных и крепких руках штурвал самолёта. 12 августа офицерский корпус, преподавательский состав и курсанты Краснодарского ВВАУЛ, балашовские авиаторы Учебной авиационной базы отметили День Военно-воздушных сил России. А уже 20 августа – День Воздушного флота, профессиональный праздник всех пилотов и авиаторов.



Несмотря на то, что с 1 августа 2015 года ВВС РФ были объединены с войсками Воздушно-космической обороны и стали именоваться Военно-космическими силами, день Военно-воздушных сил России в качестве профессионального праздника всех военных лётчиков отмечают постоянно. Сегодня на вооружение в войска поступают самолёты и вертолёты новой модификации. Командующим интегрированной военной структурой ВКС стал генерал-полковник, Герой Российской Федерации В.Н. Бондарев.

И по многолетней воинской традиции День ВВС РФ прошёл в Учебной авиационной базе. В субботу, 12 августа, на Юбилейной площади состоялся торжественный митинг с участием личного состава, военного оркестра, ветеранов ВВС, БВВАУЛ и зрителей, средств массовой информации.

Слышу, как ветераны вспоминают недавние годы, когда этот знаменательный день в истории авиации отмечался, можно сказать, с размахом. Свежи в памяти воспоминания о пролётах ВТА, показательных выступлениях лучших пилотажных групп мира «Стрижи», «Витязи» и спортсменов-парашютистов в небе над Балашовом, праздничные выступления многих творческих коллективов на «лётном поле» БВВАУЛ, ознакомительные экскурсии с воздушной техникой, посещение музея училища и многое другое.

Кто-то из моих добрых знакомых, ветеранов - собеседников отмечает, что праздник берёт свои истоки с августа 1912 года, другие добавляют, что День ВВС отмечали ещё в 30-х годах ХХ столетия 18 августа, а позже - каждое третье воскресенье августа. «Словом, началась для нас неделя ВВС», - шутят они.

Действительно, этот знаковый день в истории авиации претерпел множество изменений. Указ Президента РФ В.В. Путина от 31.05.2006 года №549 (с дальнейшими изменениями и дополнениями) «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации» поставил окончательную точку в данном вопросе.

В целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства установлен памятный день 12 августа – День Военно-воздушных сил.

Тем временем, напротив главной трибуны авиационные подразделения уже вышли на позицию и занимали свои места в строю.

Начальник штаба УАБ подполковник С.Ю. Судзиловский рапортует командиру Учебной авиабазы полковнику Д.Е. Перминову о готовности личного состава к мероприятию. После приветствия и поздравления авиаторов с Днём ВВС России, под звуки торжественного марша знамённая группа вносит Государственный флаг РФ и Боевое знамя воинской части. Митинг, посвящённый 105-й годовщине со дня образования Военно-воздушных сил, открыт. Звучит Гимн РФ.

С приветственной речью к присутствующим обратился полковник Денис Евгеньевич Перминов. Затем ведущий мероприятия, заместитель командира УАБ по работе с личным составом подполковник Константин Евгеньевич Дорогов предоставил слово главе Балашовского муниципального района Павлу Михайловичу Петракову.

В свою очередь, глава района отметил, что советская и российская авиация неод-нократно доказывала своё беспредельное мужество в боях, защищая нашу Родину от врага в Великой Отечественной войне, выполняя интернациональный долг.

Российские пилоты и сегодня показывают профессионализм и героизм в небе Сирии, оказывают гуманитарную помощь пострадавшим, тушат лесные пожары.

Военные лётчики-балашовцы прошли славный исторический путь от 3-й Объединённой школы пилотов и авиационных техников ГВФ до УАБ (2-го разряда, г. Балашов).

Председатель общественной ветеранской организации БВВАУЛ полковник в отставке Н.В. Бурчалов зачитал поздравления ветеранам, командованию и личному составу УАБ, 4-му авиационному факультету дальней и военно-транспортной авиации совета ветеранов училища, опубликованные в газете «Балашовская правда». Вручил поздравительные открытки отдельным ветеранам прославленного БВВАУЛ.

На митинге выступили старший лейтенант Р.К. Егоренков и курсант 4-го курса авиационного факультета Д и ВТА П.П. Глюза.

А секретарь Балашовского епархиального управления, руководитель отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами РФ протоиерей Роман Волков пожелал личному составу авиабазы мирного неба, мягких посадок и Божией помощи в делах. И тут же священник Роман Волков в сослужении диакона Александра Шмелёва совершили молебен «На всякое доброе дело» и окропили святой водой стройные ряды офицеров и курсантов.

Под оружейные залпы к подножию мемориала погибшим авиаторам лётчики возложили траурные венки и, сняв головные уборы, почтили память всех товарищей, не вернувшихся из полёта. По завершении митинга, военнослужащие, чеканя строевой шаг под звуки мелодии «Прощание славянки», прошли торжественным маршем перед главной трибуной.

Начальник штаба УАБ подполковник Стефан Юрьевич Судзиловский зачитал поздравление от Главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, генерал-полковника, Героя России В.Н. Бондарева и приказ командира УАБ о поощрении ветеранов и личного состава в честь Дня ВВС РФ.

Наиболее отличившимся военнослужащим Д.Е. Перминов вручил почётные грамоты.

Затем торжество продолжилось в зрительном зале гарнизонного Дома офицеров.

Представитель депутата Саратовской областной думы С.Б. Суровова Александр Петрович Барышев зачитал поздравительный адрес от парламентария балашовским авиаторам.

А нам хочется пожелать одного: пусть всегда количество ваших взлётов равняется количеству посадок!

Исполнительским мастерством в праздничной концертной программе гостей и зрителей порадовали творческие коллективы Дома офицеров и ансамбль народного танца «Забава» (руководитель Надежда Семёновна Латман, МБУДО Центр «Созвездие») - победитель и лауреат многих международных фестивалей-конкурсов: «Планета звёзд» (Крым), детского и юношеского творчества «Казанские узоры» и других. С праздником!

"БП" №№124 от 22 августа.

