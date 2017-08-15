Возрождение доброй традиции

Ветераны Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков хорошо помнят, что ранее командование училища наряду с вопросами лётной подготовки, боевой готовности, воспитания лётного, инженерно-технического состава, курсантов в духе беспредельной преданности Родине, совершенствования учебной базы большое внимание уделяло работе по организации досуга личного состава, благоустройству территории жилого военного городка.



В регулярно проводимых субботниках добровольно и активно участвовали не только военнослужащие, но и члены их семей, ветераны училища - трудились, как говорится, и стар и мал. Личным составом было высажено большое количество деревьев и кустарников, разбиты скверы и парки. В то же время был заложен фруктовый сад и создана цветочная оранжерея, построен стадион, вырыты два пруда. Как-то, гласит запись в истории училища, при первом посещении училища, командующий ВВС Воронежского военного округа (тогда училище подчинялось ему) сказал: «Когда входишь на территорию вашего военного городка, хочется снять сапоги и обуть домашние тапочки». Такая была чистота и уют на его территории.

К сожалению, времена эти канули в Лету. Сегодня территория военного городка представляет жалкую картину (эта тема будет предметом отдельного и серьёзного разговора на страницах «Балашовской правды», - Прим. авт.).

Не дожидаясь каких- либо радикальных мер со стороны командования гарнизона и руководства района (которому Министерством обороны передана территория жилого городка), инициативная группа, возглавляемая председателем совета ветеранов Балашовского военного училища лётчиков полковником в отставке Н.В. Бурчаловым, депутатами Р.А. Логиновым и С.В. Поповым, решила возродить добрую традицию проведения субботников по благоустройству территории микрорайона военного городка. С осени прошлого года по настоящее время этими энтузиастами организовано проведение десяти субботников по благоустройству территории, прилегающей к одному из двух (упомянутых выше) рукотворных прудов. Активное участие в субботниках приняли специалисты МКУ «Управление по ГОиЧС». Спилен ряд сухих деревьев, вывезено более двадцати камазов мусора (машины предоставлены по просьбе депутатов руководством МУП «Благоустройство и озеленение» и «Мехуборка»). В пруду поселились стаи уток, развелась рыба. Пруд и прилегающая к нему территория снова становятся любимым местом отдыха жителей военного городка, где отдыхают ветераны, играют дети, гуляют молодые мамы, юные и пожилые рыбаки ради удовольствия ловят на удочки мелкую рыбку.

У инициативной группы большие дальнейшие планы. Хочется искренне верить в то, что добрая традиция проведения субботников по благоустройству военного городка, образно говоря, будет возрождена и получит второе дыхание. И что со временем кто-то из руководства города при посещении микрорайона военного городка вспомнит и повторит слова бывшего командующего ВВС Воронежского военного округа.

"БП" от 15.08.2017 г.