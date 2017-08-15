«ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО, ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЖИТЬ…»

Два дня подряд (5 и 6 августа) в Балашовском районе проходил очередной, уже шестой по счету Открытый межрегиональный фестиваль казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре». Как всегда, фестиваль собрал множество участников из самых разных уголков нашей необъятной Родины и еще больше зрителей…



Открытие VI Межрегионального фестиваля казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре» традиционно состоялось в МУК «Центр культуры БМР». Несмотря на удушающую жару, довольно внезапно для нынешнего лета установившуюся в августе, зал районного ЦК был забит практически до отказа.

Торжественности мероприятию с первых же минут придал уже сам церемониальный выход на сцену участников фестиваля. Зрители в зале аплодисментами и криками «Любо!» встретили бравых казаков в парадной казачьей форме, с развернутыми знаменами, стройных казачек в их традиционных пестрых нарядах, юных казачат…

Возглавил же этот своеобразный парад участников фестиваля атаман Балашовского станичного казачьего общества войсковой старшина Н.М. Подкорытов.

Всем известно, что испокон веку у казаков заведен строгий порядок, который гласит, что ни одно сколь-нибудь важное дело, будь то военный поход, казачий сход (т.н. круг) или праздник, не может начаться без благословения священно-служителя. Ведь казак без веры – не казак. И это не просто слова, а святая истина. Вера же у казаков древняя, православная. И потому сразу после приветствия гостей Николай Михайлович пригласил на сцену руководителя епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерея Романа Волкова.

Многочисленных гостей, зрителей и участников VI Межрегионального фестиваля казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре» приветствовали глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков, глава администрации МО город Балашов С.Ю. Александров, заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области О.А. Дубовенко…

Свои добрые напутствия и пожелания участникам фестиваля передал и депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов…

Впрочем, были в зале и еще несколько очень важных персон, которым в этот день, в отличие от остальных зрителей, предстояло не только насладиться казачьим творчеством, но и объективно оценить выступления заявившихся самодеятельных творческих коллективов, солистов, танцоров. Эта непростая миссия была возложена на, как принято говорить, строгое, но компетентное жюри. В него, в частности, вошли: руководитель сразу нескольких народных коллективов Д.А. Савченков; председатель цикловой комиссии «Сольное и хоровое народное пение» филиала Саратовского колледжа искусств, солистка заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля песни и танца «Зоренька», лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов Е.Ю. Козлова, а также заведующий отделом народного творчества Саратовского областного центра народного творчества им. Л.А. Руслановой А.В. Каретин.

А работа судейской коллегии предстояла действительно непростая, ведь в этом году в конкурсной программе фестиваля выступили более трех десятков творческих коллективов, исполнителей и дуэтов. Причем здесь были как артисты из Балашовского и других муниципальных районов Саратовской области, так и весьма интересные коллективы и исполнители из Пензенской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Мордовии…

Открыть конкурсную программу (и это еще одна добрая традиция фестиваля) было доверено самым младшим участникам – детскому составу народного ансамбля песни и танца «Хоперская вольница» (Балашов). Соответственно им, маленьким казачатам, и достались первые благодарные аплодисменты и крики «Любо!» растроганных до слез зрителей.

И горячие аплодисменты, и громогласное «Любо!», и оглушительный свист раздавались в этот день под сводами районного Центра культуры еще не один десяток раз. Порой эмоции захлестывали зрителей и участников фестиваля до такой степени, что автора этих строк не раз посещала шальная мысль о том, как все-таки здорово, что казакам разрешено с форменной одеждой носить только холодное оружие (шашки, кинжалы). А не, к примеру, кольты, как у ковбоев Дикого Запада… Иначе без стрельбы в воздух (читай, в потолок) точно бы не обошлось. Впрочем, эффектных проявлений чувств вполне хватало и без огнестрельного оружия. Практически каждый номер (вокальный или хореографический) сопровождался почти обязательной демонстрацией навыков владения традиционными видами холодного оружия: шашками, саблями, кинжалами, пиками. К вящему удовольствию, надо заметить, зрителей. Один бравый казачок (из начинающих) так увлекся, что даже «зарубил» микрофонную стойку. Спешу успокоить взволнованного читателя: все обошлось вполне счастливо, и стойка уже через несколько минут заняла свое место на сцене.

Ну, а вечером этого же дня творческие коллективы выступили еще и в нескольких сельских Домах культуры.

Второй день (в воскресенье, 6 августа) Межрегионального фестиваля казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре» опять же традиционно прошел в окрестностях туристической деревни Никольевка на живописном берегу излучины Хопра. Желающие могли добраться сюда специально выделенными автобусами, которые с 9 до 11 часов отъезжали от городской площади по мере наполнения. Впрочем, многие предпочли отправиться своим транспортом, тем более, что непосредственно на месте была организована довольно удобная стоянка.

Каждому вновь прибывающему открывалась поистине грандиозная картина. В низине, на берегу реки раскинулся небольшой, но вполне уютный казачий городок или, наверное, точнее будет сказать, казачий хуторок.

В ожидании официального начала праздника, которое было намечено на 10 часов, здесь работала обширная ярмарка казачьих и не только казачьих декоративно-прикладных ремесел. В частности, желающие могли не только полюбоваться, но и приобрести по сходной цене многочисленные красивые и, что важно, практичные изделия из дерева, бисера, различные сувениры, православные иконы… Здесь же был организован и традиционный казачий курень, а также установлена небольшая православная часовня с характерным восьмиконечным крестом на крыше.

На специально огороженной площадке разминались молодые казаки, играючи фланкировавшие шашками (сверкающие на солнце клинки то и дело выписывали в воздухе замысловатые восьмерки, девятки и прочие фигуры «высшего пилотажа» из набора приемов обращения с холодным оружием казаков). К слову сказать, наряду с шашками казаки столь же мастерски управлялись и с пикой, и с кнутом… Зрители (из тех, кто посмелее да полюбопытнее) могли попробовать себя в роли лучников.

Поодаль важно разъезжали всадники, давая своим коням возможность немного размяться в поле. Им еще предстояло продемонстрировать свое искусство джигитовки (еще один любимый у зрителей пункт программы любого казачьего праздника)…

Как водится у казаков, праздник начался с торжественного богослужения. Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Роман Волков и диакон Роман Репин совершили молебен на начало всякого доброго дела. После чего действо переместилось на установленную тут же неподалеку сцену. Участников фестиваля приветствовали глава БМР П.М.Петраков, заместитель председателя комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области Д.Е.Конусов. Пользуясь случаем, всех участников нынешнего фестиваля пригласили на другой фестиваль «Казачьи кренделя», который пройдет 26 августа в Саратове на Театральной площади. «Изюминкой» его станет выступление прославленного Кубанского казачьего хора. Так что можно смело констатировать, что фестивальное движение, пропагандирующее казачью культуру, ширится и развивается. И этот факт, разумеется, не может не радовать…

Впрочем, есть свои «изюминки» и у нашего «Казачьего разгуляя на Хопре». Где еще, как не здесь, к примеру, можно увидеть воочию трогательный ритуал проводов казака в армию. А стать свидетелем сразу двух казачьих свадеб (в этом году решили пожениться по старинному казачьему обряду как раз две пары молодоженов), согласитесь, доводится тоже далеко не каждому.

Еще одним гвоздем программы стало обещанное показательное выступление верховых казаков и мастеров фланкировки.

Однако главным событием второго дня фестиваля, конечно, следует признать гала-концерт и награждение победителей и лауреатов «Казачьего разгуляя на Хопре» - тех, кто не только сам стремится жить по вековым традициям казачества, но и по мере сил пропагандирует и развивает казачью культуру. А коли так, значит, и казачьему роду не будет переводу…

"БП" от 15.08.2017 г.