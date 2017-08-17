«ГРЯДУЩИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ БАЛАШОВЦЕВ…»

Одним из пунктов этого графика стало посещение Балашова, где в эти дни полным ходом продолжается подготовка к, пожалуй, самому главному (во всяком случае, в культурной жизни) событию года Балашовского района. Разумеется, речь идет об открытии новой сцены Балашовского драматического театра (к слову сказать, БДТ уже в следующем году отметит свой вековой юбилей) и предстоящему уже в нынешнем сентябре фестивалю «Театральное Прихоперье», который как раз и пройдет на новой сцене БДТ.



Вместе с председателем Госдумы в Балашов приехал и врио губернатора Саратовской области В.В.Радаев, который в свое время явился инициатором проведения в нашем городе театрального фестиваля и все эти месяцы курирует как саму стройку, так и подготовку к столь важному и масштабному мероприятию.

К моменту прибытия высоких гостей на строительной площадке их уже ждали балашовцы. Здесь были как актеры БДТ, которым, конечно, не терпится въехать в новый дом и отпраздновать новоселье (тем более, что Балашовский драмтеатр работает без полноценной сцены вот уже более трех десятков лет), так и многочисленные любители театрального искусства, представители общественности…

Вместе с В.В. Радаевым, главой БМР П.М.Петраковым, представителями строительной подрядной организации Вячеслав Викторович осмотрел уже почти готовое здание будущего театра, зрительный зал, где приступили к отделочным работам и монтажу кресел, а также спустился на территорию бывшего городского сада, где уже вырисовываются контуры будущего Театрального парка.

Строительно-отделочные работы ведутся строго по графику. Уже завершена отделка фасада здания, выполнен монтаж вентиляционного оборудования противопожарной системы, подведены теплотрасса и водовод. В эти дни монтируется механика сцены, обустраивается зрительный зал.

Часть территории парка уже заасфальтирована, в центре установлен фонтан, распланированы несколько зон, в том числе так называемые зеленый уголок, зона отдыха. Посовещавшись с представителями балашовской общественности, В.В. Володин принял решение о том, где надлежит разместить детскую и спортивную площадки. При этом Вячеслав Викторович выразил уверенность, что новый парк, прилегающий к театру и потому получивший громкое имя «Театральный», станет любимым местом отдыха не только балашовской детворы, но и всех жителей города.

Сам парк, а также летняя эстрада открывают перед артистами театра практически неограниченные возможности. Ведь здесь можно будет не только давать сразу несколько представлений, но и проводить крупные театральные мероприятия, вроде фестиваля «Театральное Прихоперье», который пройдет в новом здании БДТ 2-9 сентября.

Осмотрев строительную площадку, В.В. Володин с удовлетворением отметил, что, вопреки мнениям скептиков, которые, чего уж скрывать, проявлялись, как только было принято решение о возведении нынешнего здания, сегодня можно смело констатировать, что был выбран правильный путь. Вячеслав Викторович поблагодарил общественность Балашовского района, которая на протяжении всех этих месяцев неустанно контролировала процесс строительства. Чиновники же получили наказ не расслабляться.

- Готовьтесь к фестивалю, - напутствовал их В.В. Володин. – Очень важно, чтобы грядущий театральный праздник был доступен для жителей Балашова. Ни в коем случае нельзя допустить завышения цен на билеты или создавать их дефицит.

"БП" от 15 августа 2017 года.

